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Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti - Son Dakika

Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti

16.12.2021 15:36
Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, , Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ağaç sanatkârları esnafları adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Ağaç Sanatkârları Odası Başkanı Mahmut Kavuk yaptığı açıklamada, "Başkanımızın bizlere gösterdiği ilgiden ve sanayimizin yerini sanayi alanı olarak bıraktığından dolayı başkanımıza esnaflarımız ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ediyoruz. Sanayi bölgemizde zaman zaman olan yangınlara anında müdahaleler olmasaydı eğer büyük facialar olabilirdi. Yangınların geneli elektrik hatlarımızın eski olmasından dolayı elektrik kontaklarında çıkan yangınlar. Başkanımızın önderliğinde yeni sanayi sitesine imalatçılarımızın taşınması noktasında yapılan planlamada inşaatın yapılması ve bir an önce geçilmesi. Yapılan çalışmaların zaman alacağını biliyoruz. Biz esnaflar küçük şeylerden mutlu oluyoruz. Başkanımızı da yanımızda gördüğümüz için yine mutlu oluyoruz" dedi.

Ağaç Sanatkârları Odasının Başkanı Mahmut Kavuk ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Malatya'daki esnaflarımızın koşullarının, iş yerlerinin ve imkânlarının rahatlatılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir taraftan fidancılarla ilgili yerleşim kampüsünü hazırlarken, bir taraftan şire pazarı ve buğday pazarıyla ilgili hakikaten Malatya tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde 3 bin dönüm olarak belirlediğimiz sanayi arsasına da orta ölçekli sanayi esnafımızın fiziki şartları daha geniş olan mekânlarda hizmet vermeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz.Neticede esnafımızın işleri ne kadar yoğun ve karlı olursa Malatya o kadar zenginleşir. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Ağaç sanatkârları esnafımızın da yerlerinin darlığını biliyorum. Yeni sanayi sitemizde ağaç sanatkârları esnaflarımıza daha geniş bir imkân sağlayabilir miyiz bunun çalışmaları yapılıyor. Başkanın ifade ettiği gibi itfaiye teşkilatımız Türkiye'nin sayılı itfaiye teşkilatlarından biri. Gerek araç, gerek iç tesisat, gerek teknik, gerekse personel anlamında önemli bir teşkilata sahibiz. Bu anlamda belediyemizin itfaiye birimi gibi bütün birimleri yoğun bir çalışma içerisinde. Ağaç sanatkârlarımızın olduğu bölgede de daha hassas davranılması konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Selahattin Gürkan, İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, Ağaç Sanatkârları Odası ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti - Son Dakika


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