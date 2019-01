Başkan Gürkan, Ak Gençler ile Buluştu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , AK Parti'nin İlçe Gençlik Kolları Başkanları ile bir araya geldi.Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Gürkan, Malatya'da gençlerle birlikte siyasi bir destan yazacaklarına inandığını söyledi. Aynı kutlu davanın yolcuları olduğunu ifade eden Gürkan, "Önemli olan bu yolculuk da alnımızın açık, yüzümün ak olarak bu yolculuğu hedefine kadar götürmektir. Önemli olan çıktığımız yoldan bulanmadan, donmadan akabilmek, berrak bir şekilde. Hedefe de vasıl olmaktır. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum. İnşallah Malatya'da siyaset tarihinde siyasi destanı gençlerimiz ile birlikte yazacağız. ve bu yazdığımız destanda dilden dile dolaşacak ve siyaset literatürüne de Malatya örneği diye geçecek" şeklinde konuştu.Battalgazi Belediyesi'nin Türkiye 'de rol model hizmetleri hayata geçirdiğini belirten Başkan Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Belediyemiz hakikaten kendi örneği içerisinde, kendi ölçeği içerisinde, çok hızlı çalışan ve büyük performans sergileyen belediyedir. Uzun yıllar çalışma sonucu toplam üretilen hizmetin çok kısa zamanda üretildiği bir yerin adıdır Battalgazi Belediyesi. Aklınıza gelen her şey Battalgazi Belediyesi'nde vardır. Belki Türkiye'nin başka yerinde bulamazsınız. Onun için diyoruz ki Türkiye'ye rol model olan bir belediyecilik anlayışını geliştirdik ilçeler bazında. İnşallah sizlerle birlikte Türkiye'ye rol model olacak bir siyaset anlayışını ve sonucunu 31 Mart'ta destan olarak yazacağız."AK Parti Gençlik Kolları'nın AK harekatın öncüleri olduğunu dile getiren Gürkan, önlerinde bir yere seçim olduğunu belirterek "Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de inşallah gençlerimiz ile Burak başkanımızın öncülüğünde kol kola, el ele vererek girmediğimiz sokak, mahalle ve ev kalmayacak. Hepsini ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızın sıkıntıları, dertleri nedir onları dinleyeceğiz ve ilgili birimlere iletme noktasında hepimizin sorumluluğu var. Gece demeden gündüz demeden ve kucaklayıcı bir dil, gönlü fethedici bir dil, gönül kırıcı değil, yapıcı bir dil kullanarak vatandaşımızın her kesimine ve her kesitine gideceğiz. ve ben inanıyorum ki 31 Mart'ta bir destan yazacağız" ifadelerine yer verdi.AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Sürmeli ise, 31 Mart'ta rekor bir oy ile Gürkan'ın seçileceğine inandıklarını dile getirerek "Bizler de gençlik olarak 7/24 sahada olacağız. Vatandaşımızın istemine kulak vereceğiz. Sorunları, sıkıntıları yetkili mercilere birinci ağızdan ileteceğiz. ve oyumuzun üstüne oy katarak, yani gönüllere dokunarak ilerleyeceğiz. Battalgazi'ye Anadolu'yu anayurt yapan diyoruz, çünkü hakikaten Mezopotamya 'da ve dünyada insanlığın hamurunun atıldığı, mayasının atıldığı topraklar bu topraklardır. Tarihimize atalarımızın bize bıraktığı örf ve adete sahip çıkarak ilerleyeceğiz. İnsanların gönül tellerine dokunarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.Buluşmaya, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Sürmeli ve AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Burak Karaca, Arguvan Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Dalhançer, Akçadağ Gençlik Kolları Başkanı Nuri Gezer, Darende Gençlik Kolları Başkanı Nami Kalkan, Hekimhan Gençlik Kolları Başkanı Murat Özhan Kale Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Gökhan Pütürge Gençlik Kolları Başkanı Barış Aslan ve Yazıhan Gençlik Kolları Başkanı Cengiz Gaffar katıldı. - MALATYA