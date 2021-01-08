Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu - Son Dakika

Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu

08.01.2021 16:46
Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Akçadağ İlçe teşkilatını ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Akçadağ İlçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'nın da katıldığı ziyarette gençlerle bir araya gelen başkan Gürkan önemli mesajlar verdi.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hep birlikte güçlü bir AK Parti ailesi olduklarını belirtti. Başkan Gürkan, "Belediyesiyle, il teşkilatıyla, İlçe teşkilatlarıyla, kadın kolları ve gençlik kollarıyla beraberiz ve aynı gemi içerisinde seyahat ediyoruz. Dolayısıyla biz birlik ve beraberlik içerisinden oldukça bize hiçbir şey olmaz. Şuanda da gerek Akçadağ olsun gerek diğer ilçelerimiz olsun gerekse Malatya merkezimizde olsun hakikaten güzel çalışmalar var. Partimize hakikaten halkımız tarafından da büyük bir sempati var. Vatandaşlarımızın bizden istediği çok fazla bir şey de yoktur. Yol istiyor, su istiyor, kanalizasyon istiyor ve ulaşım istiyor yani, bunlarda normalde 20. yüzyılın klasik yapılması gereken ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan hizmetlerdir. İçinde bulunduğumuz süreç hakikaten sıkıntılı bir süreç. Biz göreve geldiğimizde Belediye'nin durumu, akabinde deprem, akabinde pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılar. Bütün sıkıntılar bir arada ve vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyorlar. Bizler bu göreve gelmişsek o toplumun ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir sorumluluğumuz var. Şuan da Türkiye'de Malatya Büyükşehir Belediyesi kadar hizmet yapan hiçbir belediyede yoktur. Bu yıl itibariyle 1717 km kırsalda asfalt yaptık ki bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Malatya'nın başlıca sorunu olan trafik ve ulaşım problemiydi ve kimse bunu duymadan ilk defa Malatya'da alternatif yol yapıldı ve şuanda Malatya trafiğinin yüzde 30 yükünü Anayurt Bulvarı alıyor. Hemen akabinde güneyde Danişment Gazi Bulvarını açıyoruz. Kuzey Kuşak yolu için kamulaştırma ve enkaz bedelinin ödemelerini bitirdik ve çalışmalar sürüyor. Kamulaştırma bedeli olarak 30 milyon TL Kuzey Kuşak yoluna, 30 milyon TL Güney Kuşak Yoluna ödedik, 22 Milyon TL Gelincik Tepesine harcadık ve sadece bunlar kamulaştırma bedeli. Bu yollarla ilgili çalışmalarımız inşallah 2022 yılı içerisinde bitmiş olacak. Bir taftan Fuarcılık Merkezinin temelini attık, bir taraftan Millet Bahçesi'nin çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçesine sadece 205 araçlık kapalı otopark yapıyoruz. Hemen yanına kütüphane yapıyoruz 200 araçlık otopark yapıyoruz. Bakınız 4 bin dönüm yer almışız, bir santimetre yer satmamışız ve borçlanmamışız bu arada da 1 milyarın üzerinde de borç ödemesi yapmışız. Toplu ulaşım ve iş makinalarımız

yenilemişiz. 700 dönümlük bir park yaptık. Millet meydanları yapılıyor, kültür merkezi yapıyoruz. İnşallah Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Sizlerden ricam ve istirhamım odur ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Kırsalda yüzde 70' lik kısmında asfaltlanmasını bitirdik inşallah kalan yüzde 30'luk kısmını da önümüzdeki yıl bitireceğiz. Şuanda bulunduğumuz Akçadağ'da yolları biz yaptık. Demedik bu İlçe Belediyesi'nin işidir diye. Diğer bütün İlçelerimizde de bu hizmetlerin hepsini yapıyoruz. Siz gençlerde istirhamım şudur ki birlik ve beraberliğinizi asla bozmayacaksınız. Yapılan işleri bilecek ve anlatacaksınız. Bizler Lisanslı depoculuğunu sadece Türkiye değil Avrupa'nın daha da üstüne her şeyi içinde olan bir tesis haline getiriyoruz. Bütün bunlar birlik ve beraberlik içerisinde olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bazı sıkıntılara rağmen vatandaşın bir gün suyu kesilmemiş, ulaşımı aksamamış. Havanın zorlu şartlarında Valimiz ile birlikte gidip baktığımızda hiçbir köy yolunun kapanmadığını gördük. İnşallah şehrimizi daha modern daha yaşanılabilir huzur ve birbirine uyumlu insanların yaşadığı yerde huzurun ve mutluluğun olduğu bir şehir olma yolunda gerekli gayreti göstereceğiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da, hükümetimiz de, milletvekillerimiz de, il başkanlarımız da, ilçe teşkilatlarımız da, gençlik kollarımız da ve kadın kollarımızla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara müsaade etmeyiniz. İnşallah bu birlik ve beraberliği daha da yukarı bir seviyeye çıkaracağız. Ben hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu
Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu
Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu

Hisarcık, AK Parti, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışı yaptı: Siyaset bu kapıdan içeri giremez AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor Yıllar sonra renkleri ilk kez gören ABD'li gencin sevinci sosyal medyada viral oldu İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi Sokak ortasında vicdanları sızlatan görüntü! İki köpeğe elindeki sopayla defalarca vurdu Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor
Altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi Altının kilogramı 446 bin 111 liraya geriledi         
16:48
Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı Başkan seçim zamanı söz vermişti! Eyyübiye Belediyesi'nin gelir gider tablosu açıklandı         
15:56
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Oyuncumun önceliği Arsenal'de kalmak         
15:33
Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi         
15:20
Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı Sultanbeyli'deki kadın cinayetinden çok tuhaf detaylar! Öldürdüğü 3. eşiymiş, üçünün de adı aynı         
14:52
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler         
12:21
Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum         
12:04
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı         
11:44
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 17:04:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürkan Ak Partili gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei