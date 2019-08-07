Son Dakika Haberleri: Başkan Gürkan, Akçadağ İlçesini ziyaret etti
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Başkan Gürkan, Akçadağ İlçesini ziyaret etti

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ'a bağlı Aydınlar Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Gürkan, Akçadağ İlçesini ziyaret etti, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ'a bağlı Aydınlar Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Aydınlar Mahallesi Muhtarı Hususi Avcı yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Muhtar Avcı, "Mahallemize yapılan çalışmaları yerinde görmek için mahallemize gelen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar'da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür edip, "Yapılan hizmetleri yerinde görmek için mahallemize kadar geldiğinden dolayı Başkanımıza ve bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Akçadağ ilçesinin mahallelerinde yapılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan hizmetleri yerinde görmek amacıyla eski adı Karanlıkdere yeni adı Aydınlar olan mahallemizi ziyaret ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her noktasında büyük bir çalışma içerisindeyiz. Şehrimizin her noktasında asfaltlama çalışmaları, kilit taşı ve bordür çalışmaları yapılıyor. Bir yandan çevre düzenleme çalışmaları yapılırken bir yandan da park ve sosyal donatı alanları yapılıyor. Şehrimizin çağdaş ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması noktasında bütün birimlerimiz ile birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" şeklinde konuştu.

Aydınlar mahallesine yapılan kilit taşı döşeme çalışmaları ile birlikte sokakların temiz ve güzel bir görünüme kavuştuğunu da belirten Gürkan, "Yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA
Selahattin Gürkan, Aydınlar, Malatya, Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:22 Kaynak: İHA
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