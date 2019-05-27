Son Dakika Haberleri: Başkan Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocaklarının iftarına katıldı

Başkan Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocaklarının iftarına katıldı

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi tarafından verilen iftar programına katıldı.

Başkan Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocaklarının iftarına katıldı, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi tarafından verilen iftar programına katıldı.

Anadolu Selçuklu Ocakları üyelerinin katıldığı iftar programında konuşan Genel Başkan Ayettullah Geçen, kendilerini yalnız bırakmayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Her zaman olduğu gibi başkanımızın yanındayız ve destek vermeye devam edeceğiz. Ramazan ayında yardımlarımız devam edecek, yardıma muhtaç ailelerimize her zaman olduğu gibi destek vereceğiz. Ramazan ayında tutmuş olduğumuz oruçlarımızı Allah kabul etsin" şekilde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Anadolu Selçuklu Ocaklarının çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkan Geçen ve yönetim kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:48 Kaynak: İHA
Selahattin Gürkan, Malatya, Selçuklu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahurda İnternet Üzerinden Yapılan Alışveriş 3 Kat Arttı Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 01:48:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocaklarının iftarına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]