Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı'nda inceleme - Son Dakika

Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı'nda inceleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.etabı tamamlanan Anayurt Bulvarı ile çevre yolu üzerindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.etabı tamamlanan Anayurt Bulvarı ile çevre yolu üzerindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 kilometreyi bulan Anayurt Bulvarı'nın yüzde 35 oranında trafiğe rahatlama getirdiğini belirtti.

Son dönemdeki hatalarıyla gündeme gelen Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca birlikte, birinci etabı trafiğe açılan Anayurt Bulvarı'nın Özsan Sanayi Sitesi tarafındaki ikinci etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, şöyle konuştu:

"Anayurt Bulvarı 15 kilometrelik bir aksı, güzergahı kapsıyor. Arkadaşlarımız burada, bulvarın Sanayi üzerinden Sivas Yoluna ve Ankara Asfaltına bağlanması noktasında çalışmaları sürdürüyorlar. Burada 50 metrelik genişlikte kavşak düzenleme çalışmamız var. Bu kapsamda duvar çalışmaları yapılıyor, inşallah burası kısa sürede tamamlanacak."

"Malatya'da trafik sorunu kalmayacak"

Başkan Gürkan, Malatya genelinde 83 merkezde sadece Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesinin şantiyesi olduğunu kaydederek, "Bu şantiyelerimizin yanında; Park Bahçeler, Fen İşleri dairelerimizin, MASKİ'mizin ve diğer yatırımcı birimlerimizin sahada olduklarını düşünürseniz Malatya'mızın her köşesinde Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerine bütün hemşehrilerimiz tanık olmuş olurlar" dedi.

İstasyon Kavşağından giren sürücülerin Ankara asfaltına ve Sivas yoluna bağlanması ile ilgili hiçbir problem olmadan kısa bir sürede ulaşımını sağlama imkanına kavuştuklarını belirten Başkan Gürkan, şu açıklamayı yaptı:

"Anayurt Bulvarının açılması ile birlikte mevcut tek aks olan doğu-batı yani şehirlerarası yolumuzun trafiği yüzde 35 oranında azalmıştır. Yani trafik rahatlamıştır. Güney anlamındaki alternatif yol çalışmamızı da başlatıyoruz. İnşallah o da yüzde 10'luk rahatlama getirtecek. Akabinde önümüzdeki yıl kuzey kuşak yolu ile yapılacak çalışmalarda yüzde 15 civarında oradan bir rahatlık gelecek. ve kuzey çevreyolundan da yüzde 15 geldiği zaman Malatya'da trafik sorunu kalmayacak. Yani Malatya'nın birinci sorunu olan ulaşım ve trafik inşallah 2022 yılının sonunda en alt seviyeye inecek diye ifade etmek istiyorum." - MALATYA

Malatya, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı'nda inceleme - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 13:07 ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:30 550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül 2020'de başlayacak
17:27
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
15:21
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
14:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:23:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı'nda inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]