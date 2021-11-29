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BAŞKAN GÜRKAN,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEMİNERİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI - Son Dakika

BAŞKAN GÜRKAN,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEMİNERİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI

29.11.2021 20:44
BAŞKAN GÜRKAN,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEMİNERİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI

"EL ELE VEREREK MAHALLEMİZİ VE ŞEHRİMİZİ İLERİ GÖTÜRMENİN ÇABASI İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Gölbaşı'nda gerçekleştirilen Eğitim Seminerine konuşmacı olarak katıldı.

"EL ELE VEREREK MAHALLEMİZİ VE ŞEHRİMİZİ İLERİ GÖTÜRMENİN ÇABASI İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Gölbaşı'nda gerçekleştirilen Eğitim Seminerine konuşmacı olarak katıldı.

Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı İdare ve Denetim Müdürleri ile Büyükşehir Belediyeleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanları Eğitim Semineri başladı. 3 gün sürecek olan eğitim seminerinin açılış programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı.

81 ilden gelen muhtarlar, daire başkanları ve daire müdürlerinin katılımıyla Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Nizamı Cedit ordusunun kurulmasıyla muhtarlık çok daha etkin bir duruma geldi. Dolayısıyla muhtarlık aynı zamanda hepimizin beş duyu organı. Yereldeki bütün bilgilerin aktarımını sağlayan kişi anlamındadır. Bu anlamda muhtarlık çok önemli bir müessesedir. Bu müessesenin devam etmesi ve güçlendirilmesi noktasında hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmaları takdirle yad ediyoruz. 19 Ekim tarihinin muhtarlar günü ilan edilmesi, muhtar evlerinin kurulması, muhtar mekanlarının her şehirde ve mahallede oluşturulması noktasında yerelde bizlerin genelde de İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları muhtarlık müessesinin güçlendirilmesi anlamında da önemlidir.

Muhtarlık müessesinin güçlendirilmesi noktasında Malatya'da bizler mahallelilik kavramı noktasında, mahallelilik kavramının bütün toplumda yerleşmesi adına önemli çalışmalar yaptık. Mahallelilik fikrinin yerleştirilmesi noktasında da mahalleye ait olma olgusunun mahalle sakinlerinin zihinlerine yerleştirilmesi noktasında mahalle içerisinde bulunan parka mahallelilerin gidebilmesi için rehabilitasyon noktasında çalışmalar yaptık. Mahallede muhtar ve mahalle sakinlerinin belirli günleri oralarda icra edilmesi mahallede bir aidiyet olgusu oluşturuyor. Mahallede benim bakkalım, benim manavım, benim berberim mantığını ancak muhtarlarla yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla birlikte yapılırsa bir anlam kazanacağını ifade etmek istiyorum.

Belediye meclisleri formal meclislerdir. Belediye meclislerinin yanında bir informal meclis kurulması gerekir dedik. Biz, STK'larımızla ve muhtarlarımızla 50 kişilik gönüllü meclisi oluşturulması ve bunun kent konseyi ile birlikte ortak çalıştırılması ve getirilen önerilerin formal mecliste yani seçilmiş meclis üyeleriyle birlikte eş güdümlü bir şekilde yürütülmesi noktasında çalışmalarımızı da şu anda devam ettiriyoruz. Bizlere belediye başkanlığına aday olduğumuzda sorduklarında belediye ile ilgili projeleriniz nedir dediklerinde ben sadece sosyal entegrasyon projem var dedim. Bugün Türkiye'nin en ihtiyacı olduğu proje sosyal entegrasyon projesidir. Kırsal kesimlerden şehirlere entegre edilmeyen göçler gettolar oluşturuyor. Bunun içinde özellikle muhtarlık biriminin aktif olması, yerel yönetimlerle ortak çalışması şehrin huzuru açısından da önemlidir. Bunları yaparken diğer çalışmalarımızı ihmal mi ettik hayır. Türkiye Cumhuriyetinde 81 ilde Büyükşehirler dahil olmakla birlikte en fazla yatırımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Yani bütçemizin en az 5 katı üzerinde yatırım bütçemiz vardır.

Belediye Başkanı ve muhtarların partisi olmaz. Muhtarlarımız seçilirken kendi adına seçilir. Belediye başkanı her ne kadar parti adına seçilse de oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıdır. Ben belediye başkanını tarif ederken, geçmiş yüzyılların, günün ve gelecek yılların belediye başkanı olması gerekir diyorum. Mahalle müzeleri kavramını ilk Malatya olarak biz getirdik ve mahalle müzeleri kurduk. Mahallenin belleğinin, hafızasının korunması noktasında ilk mahalle müzeleri kavramını da şehrimizdeki 718 mahallemizin büyük bir ekseriyetinde gerçekleştirdik. Bu aynı zamanda mahalleye aidiyet olgusunu da beraberinde getirdi. Bizler hep birlikte el ele vererek kendi mahallemizi kendi şehrimizi ileriye götürmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Mahalle müzeleri, mahallelik kavramları çok önemlidir. Bunları entegre edecek muhtarlar ve yerel yöneticilerdir" diye konuştu.

BAŞKAN GÜRKAN,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEMİNERİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI
BAŞKAN GÜRKAN,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEMİNERİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI
BAŞKAN GÜRKAN,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEMİNERİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI
BAŞKAN GÜRKAN,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEMİNERİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI

Selahattin Gürkan, Ankara Gölbaşı, Muhtarlık, Malatya, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BAŞKAN GÜRKAN,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEMİNERİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAŞKAN GÜRKAN,İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEMİNERİ'NE KONUŞMACI OLARAK KATILDI - Son Dakika
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