Başkan Gürkan, Asriad Malatya Şubesini Ziyaret Etti

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.



Burada ilk olarak söz alan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz dernek olarak bulunduğumuz şehirle alakalı projeler hazırlayarak şehrin sorunlarının çözümü ve talepler noktasında çalışmalar yapıyoruz. Genel merkezimiz İstanbul'da ve şuan ülke genelinde 40'ya yakın şubemiz faaliyet yürütmektedir. Malatya'da ise 87 üyemiz ile kentin ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da konuşmasında belediyecilik anlayışı içerisinde en temel olmazsa olmazlarının katılımcı belediyecilik olduğunu ifade ederek "Katılımcılık anlayışı olmazsa olmazımızdır. Şehrimizin yönetirken, eğer bir başarı hikayesi varsa bu anlayışımız iledir. Eğer bir şehir erdemli, faziletli şehir olmak istiyorsa şehrin değerleri ile yönetilmesi gerekiyor. Bizde buna inanıyoruz, çizdiğimiz hareket noktamız da temel esas buna dayanır" şeklinde konuştu. AK Parti'nin ilk defa 2014 yılında yerel yönetimler programı hazırladığını ve 5 temel ilkeyi belirlediğini dile getiren Gürkan, "Katılımcı belediyelik ile şehrin sivil toplum kuruluşları, dernekleri, kanaat önderleri, meslek kuruluşları, vakıfları ile istişare ederek, şehrin yol haritasının belirlenmesi temel esasımızdır. Battalgazi'de bir başarı hikayemiz varsa, bunun temelinde istişare mantığı yatmaktadır" ifadelerini kullandı.



Şehrin hafızasını ve belleğini koruyan bir şehir olmasını her zaman arzuladıklarını kaydeden Başkan Gürkan, "Biz şehirleri kadim medeniyetler üzerine, kimlikler üzerine inşa etmemiz lazım. Kimlikleri de belirlemek için şehirlerin belleklerini korumamız lazım" dedi. Battalgazi Belediyesi'nin TSE standartlarında dünya ve Avrupa düzeyinde bir hizmet verdiğini kaydeden Gürkan, "Bir belediyenin 5-10 dönemde yapacağı işleri biz bir dönemse sığdırdık" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürkan, son olarak 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Malatya'dan da rekor bir oy beklediklerini dile getirdi. AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'da, 1 yıl önce kurulan ASRİAD'ın kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "87 üyeye ulaşmanız birlik beraberliğinizi güzel bir örneği. Bundan sonrada da güçlenerek varlığını hissettiren bir iş adamları derneği olacağınıza şüphemiz yoktur" diye konuştu.



Toplantıya AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti 23. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle de katıldı. - MALATYA

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