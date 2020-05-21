Başkan Gürkan, bayram öncesi şehir mezarlığını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Gürkan, bayram öncesi şehir mezarlığını ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı öncesi şehir mezarlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Gürkan, bayram öncesi şehir mezarlığını ziyaret etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı öncesi şehir mezarlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Rahmeti rahmana kavuşmuş, geçmişlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak, Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Üniversitemiz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesi içerisinde üniversitemiz Araştırma Hastanesinde ve Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Eğitim Araştırma Hastanesinde ve diğer özel hastanelerimizde vefat olduğu zaman Mezarlıklar Müdürlüğü Ekiplerimizin sistemine düşüyor. Sisteme düştükten hemen sonra buradaki görevli arkadaşımız, birinci dereceden yakınını arayarak diyor ki - Sizin işte yakınınız Hakk'ın rahmetine kavuştu, Allah rahmet eylesin. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak bizim yapacağımız bir şey var mı? Siz işte Malatya dışından Bingöl'den, Van'dan, Tatvan'dan gelmişsiniz, eğer cenazeniz il dışına gidecekse biz hemen cenaze aracımızı gönderelim- İşte o zaman cenaze yakınları bize döndüklerinde diyorlar ki - Biz böyle bir hizmet görmedik. Anında bize ulaşılıyor. Hatta işte hastamız vefat ettiğinde sisteme daha erken düştüğü için yakınları olarak bizim haberimiz olmadan bizi Büyükşehir Belediyesi ilk olarak arıyor. Geçtiğimiz günlerde de yaşadığımız bir hadise; sistemi kontrol etmek için takip ettiğimiz sırada sisteme bir vaka düştü ve onun da yakınını ben bizzat aradım, vefat edenin yakını o sırada otelde istirahat ediyordu, araba gönderdim O'nu otelden alıp hastaneye bıraktırdım. Vatandaşlarımıza sosyal, kültürel, çevre düzenleme noktasında çalışmaların yürütüldüğü ve birçok alanda daha çağdaş, modern ve donanımlı hizmet vermeye ve Malatya'yı mazisine layık istikbale ulaştırmak için insani değerleri ve gönül belediyeciliğini sunmaya devam edeceğiz ve yoğun gayret göstereceğiz. Şehir Mezarlığımızda kapalı alanımız kısa idi ve cenaze namazı kılınan yerlerin eksik olduğunu görüyorduk. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı cenaze namazlarında kışın kar yağdığında, yağmurlu zamanlarda ve yazın sıcakta hemşerilerimiz açık alanda kılıyordu. Yüzde 50 daha büyüttük. Yapı itibariyle cenaze sayısı kadarda musalla taşlarını da yeterli hale getirdik. Aynı anda 12 cenaze namazı kılınacak duruma getirdik. Ayrıca cenaze araçlarının hepsi yenilendi. Çadırlar ve masalar sandalyeler yenilendi. Büyükşehir Belediyesi olarak, İnsanların en zor zamanlarında onlara en güzel hizmetleri sunmak görevimizdir" şeklinde konuştu.


Başkan Gürkan, Cumartesi-Pazar-Pazartesi ve Salı günü olmak üzere 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağının Türkiye genelinde uygulanacağını belirterek, "Bayram arifesinde olmamız nedeniyle insanlarımız kendi yakınlarını mezarlıklarda kısıtlama başlamadan ziyaret etme noktasında Mezarlıklar Müdürlüğümüz maske, eldiven ve hijyene dikkat edilmesi noktasında gerekli talimatları ilettik. Hemşerilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.


Başkan Gürkan, hayatını kaybeden bir vatandaşın yakınlarını ziyaret ederek baş sağlığı taziyesinde bulundu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 04:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, bayram öncesi şehir mezarlığını ziyaret etti - Son Dakika

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