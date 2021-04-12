Başkan Gürkan Belediye çalışanlarıyla istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

Ramazan ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalarda değerlendirildi.

Ramazan Ayı içerisinde vatandaşların Ramazan Ayını daha rahat geçirmesi için belediye olarak yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Gürkan, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında olmamıza rağmen belediyemizde yapılan çalışmalarımızın genel değerlendirmesini yapmak için kurum amirlerimizle düzenli olarak yaptığımız toplantımızı gerçekleştirdik. Yaptığımız toplantımızda önümüzdeki meclis toplantısında sunacağımız faaliyet raporumuzun genel değerlendirmesini yaptık. Çalışmalarımızın rutin değerlendirmesi ve Salı günü başlayacak olan Ramazan Ayı ile birlikte belediye olarak bizlere düşen sorumluluk ve yükümlülüklerimizi değerlendirdik. Yapacağımız çalışmaları nerede ve ne şekilde nasıl bir adaptasyon gösterilmesi noktasında müdahale edilmesi anlamında vatandaşlarımızın ramazan ayının daha rahat geçirmesi için değerlendirmememizi yaptık. Toplantımızın Malatya'mız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.