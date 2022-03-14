Başkan Gürkan, BİK Müdürü Yalınbaş'ı kabul etti - Son Dakika
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Başkan Gürkan, BİK Müdürü Yalınbaş'ı kabul etti

14.03.2022 08:17

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Başkan Gürkan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü İbrahim bey ziyaretimize gelirken Ayasofya Camisi hakkında basında çıkmış olan haberler ve 1937 yılı Hatay Devleti ile ilgili bir ansiklopedi getirmişler. Bu inceliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Basın toplumun duyu organlarıdır. Nasıl insanların duyu organları varsa toplumunda duyu organı basındır. Toplumdaki hadiseleri kamuoyuna aktarılması önemli bir hadisedir. Basın görevini ifa ederken de olayları tarafsız ve objektif bir şekilde yansıtması çok önemlidir. Özellikle son zamanlarda algı operasyonlarının büyüdüğü dezenformasyonun arttığını ve bugün sosyal medyalardaki fake hesapların yüzde 50'yi aştığını görüyoruz. Geriye kalan yüzde 50'nin de algı operasyonlarıyla doğruyu çarpıtma şeklinde dezenformasyon yaptıklarını görüyoruz. Bizler basınımızın objektif olması, tarafsız olması noktasında, dezenformasyon ve algılara pirim vermemesi noktasında Malatya basınını takdir ettiğimi ifade etmek istiyorum.

Ayrıca bu konuda da bir eğitim seminerinin düzenlenmesi gerektiğine de inanıyorum. Basın İlan Kurumumuzla gerekirse paydaş olarak böyle bir eğitim seminerinin Malatya'daki görsel, yazılı ve dijital medyaya sunulması noktasında böyle bir hizmetin olmasını da arzu etmekteyim" dedi.

BİK Malatya Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş'da yaptığı konuşmada, "Sayın Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli Başkanımızla Malatya basını ile ilgili istişarelerde ve değerlendirmelerde bulunduk. Başkanımız her zaman Malatya basınını desteklemekte. Yapılan hizmetleri her zaman birlikte kamuoyu ile paylaşmaktayız. Sayın Başkanımıza eğer uygun görürlerse birlikte basınla ilgili bir proje yapmak istediğimizi belirttik. Bundan sonraki süreçte inşallah birlikte basın için güzel projelerde yer alacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler
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