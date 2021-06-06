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Başkan Gürkan, " Bütün İlçelerimize Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Arıtma Tesisleri Yapıyoruz" - Son Dakika

Başkan Gürkan, " Bütün İlçelerimize Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Arıtma Tesisleri Yapıyoruz"

06.06.2021 15:20
Başkan Gürkan,

Hekimhan İlçesindeki Katı Atık Aktarma İstasyonu TamamlandıMalatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan İlçesine yapılan Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda yapılan çalışmalar tamamlandı.

Hekimhan İlçesindeki Katı Atık Aktarma İstasyonu Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan İlçesine yapılan Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda yapılan çalışmalar tamamlandı. Katı Atık Aktarma İstasyonunda yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, istasyonun çalışmalarının tamamlandığını ve çevre düzeninin de yapılmasıyla birlikte en kısa sürede faaliyete geçeceğini belirtti.

Hekimhan ilçesi için önemli bir yatırım olan Katı Atık Aktarma İstasyonunda yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan'a, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Genel Sekreter Yardımcıları, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan ve Daire Başkanları eşlik etti.

Hekimhan ilçesinde yıllardan buyana çöp sahası sorununun olduğunu söyleyen AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, " Çöp sahasıyla ilgili Hekimhan'da toplanan çöplerle alakalı yangınlar çıkıyor ve Hekimhan İlçemizi dumanlar kaplıyordu. Şuanda çöp toplama merkezimiz yapıldı. Yapılan istasyonda toplanan çöpler direk Malatya'ya gidecek. Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımızın Hekimhan İlçemizde yaptığı birçok hizmet var. Katı Atık Aktarma İstasyonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

KARADAĞ, " BAŞKANIMIZIN 13 İLÇEYE YAPILAN HİZMETLERDE EMEĞİ VAR"

Hekimhan İlçe Başkanı Turan Karadağ ise, " Hekimhan'da çöp sahası olarak kullandığımız alan yaz aylarında yangına ve kokuya sebebiyet veriyordu. Bundan dolayı Hekimhan İlçemizde vatandaşlarımız zor durumdaydı. Bizler bu konuyla alakalı Selahattin Başkanımızı ziyaret ettik ve çöp sahasının kalkması gerektiğini ifade ettik. Başkanımızın yaptığı çalışma sonrasında üç ay içerisinde Katı Atık Aktarma İstasyonumuz tamamlandı. Hekimhan halkı olarak Selahattin Gürkan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Hekimhan ilçemize yapılanların hizmetlerin başında Selahattin Gürkan başkanımız vardır. Başkanımız Hekimhan Belediyesiyle birlikte omuz omuza vermiştir yeter ki hizmet yapalım. 13 ilçeyi başkanımız aynı şekilde değerlendiriyor. Başkanımızın 13 ilçemize yapılan hizmetlerin hepsinde emeği vardır. Başkanımız ayrım yapmadan, parti gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. " ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, yapılan hizmetlerin güzel olduğunu ve hizmetlerin Hekimhan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

GÜRKAN, " ÇÖPLERLE ENERJİ ÜRETEREK SIFIR ATIK POZİSYONUNA GELİYORUZ"

Malatya'nın bütün ilçelerinde Katı Atık Aktarma İstasyonu ve arıtma tesislerinin yapılacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Malatya'mızın bütün ilçelerine hem arıtmayla ilgili hem de Katı Atık İstasyonlarıyla ilgili çalışmalarımız bütüncül olarak devam ediyor. Hekimhan'da faaliyete geçecek olan Katı Atık İstasyonumuz çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte çalışmaya başlayacak. Bundan sonra çöp sahasında yangınlar ve çevreyi rahatsız eden kokular olmayacak. Katı Atık İstasyonunda toplanan çöpler konteynerle Malatya'ya gelecek. Malatya'ya gelen çöplerle enerji üretilecek ve sıfır atık pozisyonuna gelmiş olacak. Sadece Hekimhan'da değil diğer ilçelerimizde de Katı Atık İstasyonlarımızı kurduğumuzu belirtmek istiyorum. Bütün ilçelerimizde de yine atık suların akarsulara karışmaması için arıtma tesisi ihaleleri yapıldı çalışmaları başladı. İnşallah yılsonunda arıtmalar tamamlanır. Çevresiyle, temizliğiyle, düzeniyle, intizamıyla, asfaltlarıyla, altyapı ve üstyapıyla Malatya mazisine layık istikbale hazırlanıyor. Ayrıca Turan Karadağ başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yaptığımız hizmetleri her platformda dile getiriyor. Kendilerinin de hizmetlerini yakinen takip ediyoruz. Yapılan hizmetlerin hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. " diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan, Hisarcık, Malatya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Gürkan, ' Bütün İlçelerimize Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Arıtma Tesisleri Yapıyoruz' - Son Dakika


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