Başkan Gürkan, çağrı merkezinde vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyenin çağrı merkezini arayıp, talepte bulunan vatandaşların telefonlarını cevapladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Gürkan'ın çağrı merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Belediyenin 444 51 44 numaralı çağrı merkezini arayan vatandaşların talep ve sorularını dinleyen Gürkan, talepleri tek tek not alarak çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.