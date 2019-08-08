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Başkan Gürkan, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu

21 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Başkan Gürkan, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, hayvan pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, hayvan pazarında ki kurbanlıkların veteriner hekimler tarafından kontrollerinin yapılığını belirtti.
Pazarda gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Gürkan, "Vatandaşların kurban alış ve satışlarını rahatlıkla yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi veteriner ekipleri, hayvan pazarında gün boyunca hizmet veriyor. Trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve düzenli trafik akışı olması için ulaşım ve zabıta ekipleri de yoğun bir şekilde görev yapıyor." ifadelerini kullandı.
Gürkan, vatandaşların kurban kesimlerini de pazarda gerçekleştirebileceklerini belirterek, kesim ücretlerinin, küçükbaş hayvanlar için 65 lira, büyükbaş hayvanların ise 350 lira olduğunu kaydetti.
Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:04 Kaynak: AA
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