Başkan Gürkan Çöp Sahasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Gürkan Çöp Sahasında incelemelerde bulundu

26.05.2021 15:32
Başkan Gürkan Çöp Sahasında incelemelerde bulundu, System.String[]

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürü Meltem İnanç tarafından çöp döküm sahasında yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir sunum gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı çöp döküm sahasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sunumda Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalar hakkında Başkan Gürkan ve katılımcılara detaylı bir şekilde bilgiler aktarıldı.

300 dönümlük alan çöp döküm alanı olarak kullanılmakta

Malatya genelinde toplanan atıkların enerjiye dönüştürüldüğünü belirten Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, "420 dönüm alanımızda 120 dönümlük alan hafriyat alanı olarak tahsis edilmiştir. 300 dönümlük alan ise çöp sahası olarak tahsis edilmiştir. Malatya genelinde toplanılan çöpler alanımızda ayrıştırılıp enerji üretim tesisinde elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Ayrıştırılan çöplerimiz daha sonrasında düzenli toplama sahasına taşınmaktadır. Malatya için büyük bir kazanım olduğu inancındayım" dedi.

Verimli bir sunum oldu

Çöp döküm sahasındaki çalışmaların enerji üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Çöp döküm sahamızda ekiplerimiz tarafından çok güzel çalışmalar gerçekleştirilmekte. Görevli arkadaşlarımızın yaptığı sunumlar sonrasında Atık Tesisimizin rantabl ve optimum kullanılması, üretilen enerji miktarının yeşil enerji olması noktasında ayrıştırmayla ilgili bilgiler bizlere aktarıldı. Özellikle alana getirilen katı atıkların, tıbbi atıkların ayrıştığı yerler ve diğer evsel atıkların ayrıştığı yerlerle ilgili gerek kantar tartımı, sonrasında dağıtımı noktasında enerji üretimine geçişi ve arta kalan malzemelerin Kapıkaya mevkii Şişman Bölgesinde bulunan atık depoya gitmesi ve orada da metan gazıyla ayrıca enerji üretilmesi noktasında yapılan çalışmaları sunum eşliğinde görme imkanı bulduk.

Zaman zaman yakıtların, evsel atıkların, tıbbi atıkların ayrıştırılmasıyla ilgili şikâyetler geliyordu. Gelen şikâyetlerin giderilmesi noktasında ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde gördüğümüz kadarıyla şikâyetler minimum düzeye inmiş. İnşallah geri kalan şikâyetleri de en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. İlçelerdeki atık istasyonlarının yapılıp alana gelen evsel atıkların artırılmasıyla enerji üretiminin artırılması aynı zamanda metan gazıyla elektrik üretilen Şişman bölgesinde ki depolarımıza da gerekli atığın gitmesini sağlayarak metan gazının oluşturulması ve oradan da enerjinin maksimum seviyede üretilmesi noktasında arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tesisimizin çevreye duyarlı olduğunu bizzat yerinde gördük ve inceledik. Tesisimizde yapılan çalışmaların Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan Çöp Sahasında incelemelerde bulundu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Malatya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan Çöp Sahasında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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