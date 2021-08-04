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Başkan Gürkan'dan Arapgir ziyareti - Son Dakika

Başkan Gürkan'dan Arapgir ziyareti

04.08.2021 16:24
Başkan Gürkan'dan Arapgir ziyareti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir İlçesi Sipahiuşağı ile Konducak mahallerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir İlçesi Sipahiuşağı ile Konducak mahallerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya merkez ve ilçelerdeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Sipahiuşağı ve Konducak mahalleleri grup yolundaki çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 9 kilometrelik grup yolu inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı. Konducak Mahallesinde, mahalle sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılanan Başkan Gürkan, hizmet ve yatırımların hayırlı olması dileğiyle Allah için kesilmek istenen kurbanın, kesilmeyerek bağışlanmasının daha güzel olacağını belirtti.

"Malatya böyle hizmet görmedi"

Hizmetlerden dolayı teşekkür eden Konducak Mahallesi Muhtarı Hasan Akkaya, "Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya böyle hizmet görmedi. Sayın Başkanımız sayesinde daha da iyiye gidecek inşallah" dedi.

"Grup yollarımızdaki çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık"

Çalışmaların Malatya genelinde devam ettiğini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise "Arapgir ilçemizdeki grup yollarımızdaki çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Bu bölgedeki yollarımızı tamamen yeniledik. İnşallah bu sene içerisinde bu bölgeyi tamamen yenilemiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Bulunduğumuz yollar 4 yıldır yapılmayı bekliyordu"

Grup yollarının tamamen yenilendiğini belirten Arapgir İlçe Belediye Başkanı Haluk Çömertoğlu, "Bulunduğumuz yollar 4 yıldır yapılmayı bekliyordu. Bu sene kalıcı bir asfaltlama ve tamir sürecinden geçiyor. Ana grup yollarının geneli bozulmuştu ama kıymetli Başkanım ve ekibi ciddi bir gayretle bu sene ana akslardaki grup yollarının büyük çoğunluğunu bitirdi. Bu büyük bir seferberliktir. Bu kadar kısıtlı imkanlara rağmen Sayın Başkanımız ve ekibinin yaptığı gerçekten bir hizmet. Ben kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca altyapı hizmetleri de devam ediyor. Organizasyonun ne kadar ciddiyetle yürüdüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir yatırım hamlesi gerçekleştirdik"

Sahadaki personelin destan yazdığını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten bu sıkıntılı süreçte çok büyük bir yatırım hamlesiyle bölgedeki insanlarımız karşılaştı. Yol medeniyettir. Buradaki insanlarımız bu bölgeleri bekliyorlar. Asfaltlama çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yılın sonu itibariyle Malatya Büyükşehir Belediyesine ait asfaltsız yol kalmayacak. Ayrıca vatandaşlarımızın talepleri var. Bu talepleri de karşılamak için çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların öncelikle bölge halkına ve Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Gittiğimiz her yerde hizmetleri görüyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin Malatya genelinde devam ettiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Büyükşehir Belediyemiz sadece merkezde değil 13 ilçemizde ve kırsal mahallelerde başlatmış olduğu yol, su ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde görmek ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek için buradayız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde hizmetleri görüyoruz. Hizmet ayrımı yapmadan program dahilinde bütün ilçelerimizin sorununu hallediyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İmkanların az olduğu dönem içerisinde bu çalışmaların yapılması ve Türkiye genelinde baktığımızda da Malatya'nın göz doldurduğunu görüyoruz. Bu anlamda da Başkanımızla ve Malatya ile gurur duyuyoruz. İstiyoruz ki Malatya hizmette hep önde olsun. Başkanıma ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan'dan Arapgir ziyareti
Başkan Gürkan'dan Arapgir ziyareti
Başkan Gürkan'dan Arapgir ziyareti
Başkan Gürkan'dan Arapgir ziyareti

Selahattin Gürkan, Hisarcık, Malatya, Arapgir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Gürkan'dan Arapgir ziyareti - Son Dakika


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