Son Dakika Haberleri: Başkan Gürkan'dan bayan futbol takımına destek
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Başkan Gürkan'dan bayan futbol takımına destek

6 saat önce

Malatya Bayan Futbol Takımı yönetici ve oyuncuları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Başkan Gürkan'dan bayan futbol takımına destek, System.String[]

Malatya Bayan Futbol Takımı yönetici ve oyuncuları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.


Ziyarette konuşan Bayan Futbol Takımı Kulüp Başkanı Doğan Çelebi, "Malatya'yı 9 yıldır Türkiye'de temsil eden futbol takımıyız. Takımımız 3. Ligde mücadelesini sürdürüyor. 9 yıllık süre içerisinde çok sayıda sporcumuz spor akademisini kazanarak üniversiteli oldu" dedi.


Malatya'yı Bayan Futbol liginde temsil eden sporcuları ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bayanlarımızın sosyal, kültürel ve iş hayatında aktif olarak bulunmaları bizleri mutlu etmektedir. Bayanlarımıza imkan ve fırsat verildiği zaman, erkekler kadar başarılı olacaklarının en belirgin örneğini burada görmekteyiz.


Bayan futbol takımımız kendi imkanlarıyla ve kendi gayretleriyle 3'üncü ligde mücadelelerine devam ediyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak Bayan Futbol takımımızın yanında olacağız. Kendilerini bu gayretli çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
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