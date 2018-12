Başkan Gürkan'dan Birliktelik Mesaj

Anadolu Selçuklu Ocakları'nda gençlerle bir araya gelen AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , sorumluluklarının daha da arttığını belirterek, "Toplumun her kesimini kucaklayacağız" dedi.AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Ayetullah Geçen, İl Başkanı Selim Koca, dernek yönetimi ve gençlerle bir araya geldi. Anadolu Selçuklu Ocakları İl Başkanı Selim Koca, Başkan Gürkan'ın Battalgazi ilçesinde önemli hizmetlere imza attığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nde de daha güzel yeniliklere imza atacağına inanıyoruz" dedi. Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen ise, Anadolu Selçuklu Ocaklarının milliyetçi, muhafazakar ve ülkücü bir teşkilat olduğunu belirterek, "Biz Anadolu Selçuklu Ocağı olarak 400 tane gencimiz ile sayın başkanımıza 1 Nisan sabahında seçim zaferi konuşması yapana kadar, gerekli katkıyı sağlayacağız, gerekli desteği vereceğiz, çalışacağız" ifadelerine yer verdi. Selahattin Gürkan'ın büyükşehir için aday gösterilmesinde genel bir memnuniyetin olduğunu da ifade eden Geçen, "Artık bundan sonraki çalışmalarından da Malatya'mızı, Türkiye 'nin kalender illerinden birini yapacağından zerre kadar şüphemiz yoktur. İnşallah elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Genel bir memnuniyetin olması da Selahattin başkanın geçmiş yıllarda yapmış olduğu hayırlı çalışmalar, bir hizmet sevdası ile Malatya'ya hizmet etmesi neticesinde genel bir memnuniyet ortaya çıktı. Ben Selahattin başkanımıza çalışacağımızı ve katkı vereceğimizi, elimizden gelen ne ise üzerimize düşen her şeyi yapacağımıza sizlerin huzurunuzda söz veriyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Gürkan ise Malatya'yı tarif ederken Anadolu'yu Anayurt yapan yer diye tarif ettiklerini belirterek "İnşallah bu gençlerimiz ile birlikte bu çıktığımız kutlu yolda el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde, toplumun her kesimini kucaklayacağız" dedi.Malatya'da yaşayan herkesin şehrin sakini değil, şehrin sahibi olgusunun temel esas alındığı bir siyaset anlayışını benimsediklerini dile getiren Gürkan, "Cumhurbaşkanımız 24 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde Öğretmenler Günü'nde bizim ismimizi açıkladığında bize şöyle bir ifade kullanmıştı. 'Bundan böyle belediye başkanlarımız sadece belli kümeleri, kesitleri değil, bütün toplumun yüzde yüzünü kucaklayacak tutum davranış sergilemelerini istiyorum' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bize adaylık görevini tevdi ettikten sonra bizde onun güvenine layık olmaya çalışacağız. ve ondan sonra Malatya'mızda hakikaten büyük coşku ile karşılandık. 31 Mart'ta Malatya'da bu tesanüt duygusunun, bu birlik ve beraberlik duygusunun, bizi bağırlarına basma olgusunu yakinen gördüm, müşahede ettim. Bu konuda da bizim sorumluluğumuz ve yükümlüğümüz bir kaç kat daha arttı. Bu sorumluluğumuzun ve yükümlülüğümüzün bilincindeyiz. Çıktığımız kutlu davamızda gazamız mübarek olsun, durmak yok yola devam diyoruz, Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlama konusunda hep birlikte ele ele vererek, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin dediği gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Malatya olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu. - MALATYA