Başkan Gürkan'dan Cami inşaatında inceleme - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesi Alacakapı Mahallesinde yapımı devam eden Cami inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Deprem sonrası merkezdeki bazı camilerde hasarlar oluştuğunu ve ibadete kapatıldığını belirten Alacakapı Mahalle Muhtarı Nazif Sayın, "Deprem sonrası bazı camilerimizde hasar oluştu. Hasar oluşan bu camilerimizin ibadete kapatılmasının ardından Merkez Camimizin biran önce tamamlanarak ibadete açılması için çalışmalar hızlandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize ve mahallelerimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaba inşaatının tamamlandığı Merkez Camisinin biran önce ibadete açılmasını arzuladığını belirten Başkan Gürkan, "Merkez Camimizin yapılacağı bu alanda daha önceden İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ait bina bulunmaktaydı. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze başka bir alanda yer tahsisi yaparak bu alanı cami yapılmak üzere devraldık. Akabinde Belediye olarak vatandaşlarımızla birlikte Devlet Millet el ele vererek camimizi yapıyoruz. Deprem sonrası Battalgazi İlçemizde bazı camilerin hasar görmesi üzerine bu camimizin yapımı daha da hızlandırıldı. İbadete açılması noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz. Öncelikle giriş katının ibadete açılması ve akabinde de bir bütün olarak çalışmalar tamamlanarak ibadete açılmasını arzu ediyoruz. Merkez Cami'miz Battalgazi Alacakapı Mahallemize hayırlı olsun. Cami'mizin yapımında emeği geçen hayırseverlerimizden de Allah razı olsun" dedi. - MALATYA