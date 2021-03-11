MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Kaya'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Gürkan, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirtti.

Cumhur ittifakı olarak yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, anlatılması ve yeni yapılacak program çerçevesinde yol haritasının belirlenmesi noktasında her zaman MHP'nin il ve ilçe başkanlarının önerilerini önemsediklerine işaret eden Gürkan, "Önümüzdeki dönemlerde de Malatya'nın mazisine layık istikbale hazırlanması noktasında da belediyemizin bütün birimleri olarak yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Cumhur İttifakı da hakikaten memleketin istikbaline matuf olan ve memleketin geleceğini düşünen bir ittifaktır." ifadelerini kullandı

Mehmet Ali Kaya ise kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Gürkan'a teşekkür etti.