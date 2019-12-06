Başkan Gürkan'dan engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, engelli bir vatandaşın evini ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Gürkan, Yeşilyurt ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde oturan Recep Tayyip Aldemir'i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Recep Tayyip Aldemir'i doğum gününde ziyaret etmekten mutlu olduğunu ifade eden Gürkan, "Recep Tayyip'in doğum günü, bizleri davet ettiler. Biz de doğum gününe icabet ettik. İyi ki doğdun diyoruz. Allah yaşı ve ismi ile müsamaha etsin. Allah anasına babasına bağışlasın. Ailesiyle huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Nice hayırlı yaşları olsun. Doğum gününü kutluyorum. Hayırlı bir ömür temenni ediyorum." dedi.

Recep Tayyip Aldemir ise Başkan Gürkan'a teşekkür ederek heyecanlandığını ve duygulandığını belirtti.

Ziyaret sonrası Başkan Gürkan ve Recep Tayyip Aldemir hatıra fotoğrafı çektirdi.