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Başkan Gürkan'dan Gümrük Müdürü Aydemir'e ziyaret

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni göreve başlayan Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Malatya Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir'i ziyaret etti.

Başkan Gürkan'dan Gümrük Müdürü Aydemir'e ziyaret, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni göreve başlayan Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Malatya Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir'i ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Dr. Musa Aydemir, "Kurumumuz 6 ilde hizmet vermektedir. Ticaret Gümrük ile ilgili faaliyetlerde bulunup, firmalarımızı birimlerimizi bilgilendirmek, gümrük işlemlerimizi hızlandırmaya ve maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Bölge Müdürlüğü olarak 5 havalimanımızda hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz" dedi.


Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Aydemir'e yeni görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Daha önce bizleri ziyaret gelen Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüze ziyarette bulunmaktayız. Gümrük Bölge Müdürlüğümüzün binasının yapımında emeği geçen, başta eski Gümrük Bakanımız AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci'ye teşekkür ediyorum. Gümrük Müdürlüğümüzün binası onun döneminde yapılmıştı. Güzel bir bina olmuş, birimler yerleşmiş, güzel ofisler oluşturulmuş, bu ortam içerisinde güzel hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Çalışanlara başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 5 İlimizin Bölge Müdürlüğü olarak aktif görev yapmakta, bu bölgede de gümrükleme işlemlerinin yürütülmesi, ithalat ve ihracat işlemlerin görülmesi noktasında aktif çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

Fırat Gümrük, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:17 Kaynak: İHA
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