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Başkan Gürkan'dan Hekimhan'a ziyaret

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesini ziyaret etti.

Başkan Gürkan'dan Hekimhan'a ziyaret, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, ilçede bulunan Taşhan'da muhtarlarla bir araya geldi.
Gürkan, burada yaptığı konuşmada Hekimhan'ın kent için çok önemli bir yer olduğunu belirterek, problemlerinin çözümü için çalıştıklarını kaydetti.
Nasıl bir sorumluluğu üstlendiklerinin bilincinde olduklarını anlatan Gürkan, şunları ifade etti:
"Hekimhanın sorunlarını buraya gelmeden önce analiz etmiştik. Yol, altyapı, çevre düzenleme, temizlik, çevre koruma gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Bizler sorunları aciliyet sırasına göre biran önce çözmek için var gücümüzle çalışmaya başladık. Elimizde Hz. Musa'nın asası gibi bir asa yok. İmkanlarımız ölçüsünde yapmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken de kaliteli iş olmasına hassasiyet gösteriyorum. Gerek kamuda, gerekse 15 yıllık yerel yönetimlerde en büyük hedefim kaliteli iş yapmak oldu. Hep en iyisini yapacağım dedim ve hepsini de yaptım.
Kaymakam Ahmet Özdemir ise düzenlenen toplantıların vatandaşların sorunlarının çözümünde önemli rol oynadığını belirtti.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ da, ilçenin sorunlarını çözmek için bir araya geldiklerini ve el birliğiyle içinde çalışacaklarını söyledi.
Toplantının ardından Gürkan, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Selahattin Gürkan, Malatya, Hekimhan
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