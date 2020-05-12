Başkan Gürkan'dan hemşirelere ziyaret - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hemşireler Günü dolayısıyla kentte görev yapan hemşireleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Hemşireler Günü dolayısıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hemşirelerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

Küresel bir salgınla mücadele edildiğini aktaran Gürkan, "Sağlık personelimizin yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyoruz. Ailelerinden, sevdiklerinden, çocuklarından, eşlerinden ve evlerinden uzak kalarak toplumun mutluluğu ve sağlığı için büyük bir gayret ve çaba gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk de hemşireler gününün bu yıl buruk geçtiğini kaydetti.

Sıkıntılı, kaygılı ve bilinmeyen bir şey ile mücadele edildiğini ifade eden Aktürk, "Sağlık çalışanlarımız büyük bir risk altında, inşallah bu süreci hep birlikte sağlıklı şekilde atlatacağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları bu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımıza göstermiş olduğu bu anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkan, ziyaretin ardından hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına çiçek ve hediye verdi.