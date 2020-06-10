Başkan Gürkan'dan hizmet vurgusu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sürecinde hayatın normale dönmesiyle birlikte saha çalışmalarına hız verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Gürkan Hekimhan ilçesinin girişinde bulunan Mobil Asfalt Plentinin yanısıra Yukarı Selimli Mahallesi ile Deveci, Aşağı Sazlıca, Dumlu (Ayaz) Mahallelerini de ziyaret edip bölge halkıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yapmış olduğu ziyarette Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Şube Müdürleri, siyasi parti ilçe Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti. Başkan Gürkan'ın, Hekimhan ilçesine yapmış olduğu gezinin ilk durağı Büyükşehir Belediyesinin kendi asfaltını ürettiği Mobil Asfalt şantiyesi oldu.



İlçelerine yapılan ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getiren AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz. Hekimhan layık olduğu hizmeti alıyor. Geçenlerde araç teslimi yapıldı. Bunların hepsi Malatya'mız için. Bizim işimiz hizmet gücümüz millet, hizmetlerimiz için herkese teşekkür ediyorum" dedi.



MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim için büyük bir şanstır. 13 ilçemizin kendine göre problemleri vardır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve ekibinin ilçemizin sorunlarını çözeceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.



CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mustafa Mutlu da, "Hekimhan ilçesine yapılan ve bundan sonra da yapılacak olan tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Karadağ: "İyi ki böyle bir başkanla çalışıyoruz"



Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ ise "Şahsım ve Hekimhan halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki böyle bir başkanla çalışıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan sadece bir amacı var. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu biliyor. Onun için biz Hekimhan Belediyesi olarak yanlarındayız" ifadelerine yer verdi.



Başkan Gürkan: Malatya'nın her yerinde ve noktasında çalışıyoruz



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı konuşmada hizmetleri anlattı. Gürkan, "Bizleri coşkulu bir şekilde karşılayan Hekimhanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizler saha insanlarıyız. Gece gündüz demeden Malatya'nın 13 ilçesinde, 12 bin 300 kilometre karelik alanda, 717 mahallede belediyemiz tüm ekiplerimiz ile Malatya'nın her yerinde ve noktasında çalışıyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu yol haritasında gönül belediyeciliğini esas aldık. İnsanlar arasında ayrım yapmadan hizmet etmenin gayretinde olduk. Hizmet noktasında şemsiyemizin gökyüzü olduğunu, güneş gibi olacağımızı belirttik. Hizmetlerimiz adil ve eşit bir şekilde sunulacaktır ve sunulmaya devam edecektir.



Yol Asfalt Şantiyemizin Hekimhan'da pratik, çabuk ve sonuç odaklı çalışma için kurmuş olduğu Mobil Asfalt Plentinin önündeyiz. Mobil Asfalt Plentimizde üretilen asfalt ile Hekimhan'ımıza bu yıl yaklaşık 200 km asfalt dökülecek. Malatya'da 2 yıl içerisinde asfaltsız yol kalmayacağını söyledik. Bütün ilçelerimizde ve mahallelerimizde Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun çalışma içerisindeyiz.



Geçtiğimiz hafta birinci bölümünü teslim aldığımız iş makinelerini de sahaya gönderdik. Araçlarımızın gençleştirilmesi ve araçların hizmet verim ve kalitesinin artırılması ve hizmetlerin sonuçlanması noktasında araç filomuzu artırmaya devam edeceğiz.



Buradaki bu fotoğrafı çok önemsediğimi özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Burada AK Parti İlçe Başkanımız, Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, Hekimhan Belediye Başkanımız, Hekimhan meclis üyelerimiz ve Hekimhan muhtarlarımız var. Biz bu fotoğrafı özlemişiz. Biz bu fotoğrafın oluşması için hizmeti adil ve adaletli bir şekilde sunmayı dün gerçekleştirdik, bugün devam ediyoruz ve yarında aynı anlayışla devam edeceğiz. Bu hizmetlerin Hekimhan ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.



Bütün birimlerimiz ile birlikte sahada memlekete hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğu anlayışıyla gece gündüz demeden Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için yürüyerek değil, koşarak hizmet edeceğiz. Malatya'nın bu birlik ve beraberliği Türkiye'ye örnek olacak. Bizlere bu fotoğrafı yaşatan Hekimhanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Hekimhan ilçesinin Yukarı Selimli Mahallesi, Deveci, Aşağı Sazlıca, Dumlu (Ayazlı) mahallelerinde yapımı devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hekimhan ilçesine yapmış olduğu ziyaret sırasında ayrıca, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. - MALATYA