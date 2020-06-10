Başkan Gürkan'dan hizmet vurgusu - Son Dakika

Başkan Gürkan'dan hizmet vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sürecinde hayatın normale dönmesiyle birlikte saha çalışmalarına hız verdi.

Başkan Gürkan'dan hizmet vurgusu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sürecinde hayatın normale dönmesiyle birlikte saha çalışmalarına hız verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Gürkan Hekimhan ilçesinin girişinde bulunan Mobil Asfalt Plentinin yanısıra Yukarı Selimli Mahallesi ile Deveci, Aşağı Sazlıca, Dumlu (Ayaz) Mahallelerini de ziyaret edip bölge halkıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yapmış olduğu ziyarette Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Şube Müdürleri, siyasi parti ilçe Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti. Başkan Gürkan'ın, Hekimhan ilçesine yapmış olduğu gezinin ilk durağı Büyükşehir Belediyesinin kendi asfaltını ürettiği Mobil Asfalt şantiyesi oldu.


İlçelerine yapılan ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getiren AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz. Hekimhan layık olduğu hizmeti alıyor. Geçenlerde araç teslimi yapıldı. Bunların hepsi Malatya'mız için. Bizim işimiz hizmet gücümüz millet, hizmetlerimiz için herkese teşekkür ediyorum" dedi.


MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim için büyük bir şanstır. 13 ilçemizin kendine göre problemleri vardır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve ekibinin ilçemizin sorunlarını çözeceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.


CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mustafa Mutlu da, "Hekimhan ilçesine yapılan ve bundan sonra da yapılacak olan tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Karadağ: "İyi ki böyle bir başkanla çalışıyoruz"


Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ ise "Şahsım ve Hekimhan halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki böyle bir başkanla çalışıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan sadece bir amacı var. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu biliyor. Onun için biz Hekimhan Belediyesi olarak yanlarındayız" ifadelerine yer verdi.


Başkan Gürkan: Malatya'nın her yerinde ve noktasında çalışıyoruz


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı konuşmada hizmetleri anlattı. Gürkan, "Bizleri coşkulu bir şekilde karşılayan Hekimhanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizler saha insanlarıyız. Gece gündüz demeden Malatya'nın 13 ilçesinde, 12 bin 300 kilometre karelik alanda, 717 mahallede belediyemiz tüm ekiplerimiz ile Malatya'nın her yerinde ve noktasında çalışıyoruz.


Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu yol haritasında gönül belediyeciliğini esas aldık. İnsanlar arasında ayrım yapmadan hizmet etmenin gayretinde olduk. Hizmet noktasında şemsiyemizin gökyüzü olduğunu, güneş gibi olacağımızı belirttik. Hizmetlerimiz adil ve eşit bir şekilde sunulacaktır ve sunulmaya devam edecektir.


Yol Asfalt Şantiyemizin Hekimhan'da pratik, çabuk ve sonuç odaklı çalışma için kurmuş olduğu Mobil Asfalt Plentinin önündeyiz. Mobil Asfalt Plentimizde üretilen asfalt ile Hekimhan'ımıza bu yıl yaklaşık 200 km asfalt dökülecek. Malatya'da 2 yıl içerisinde asfaltsız yol kalmayacağını söyledik. Bütün ilçelerimizde ve mahallelerimizde Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun çalışma içerisindeyiz.


Geçtiğimiz hafta birinci bölümünü teslim aldığımız iş makinelerini de sahaya gönderdik. Araçlarımızın gençleştirilmesi ve araçların hizmet verim ve kalitesinin artırılması ve hizmetlerin sonuçlanması noktasında araç filomuzu artırmaya devam edeceğiz.


Buradaki bu fotoğrafı çok önemsediğimi özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Burada AK Parti İlçe Başkanımız, Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, Hekimhan Belediye Başkanımız, Hekimhan meclis üyelerimiz ve Hekimhan muhtarlarımız var. Biz bu fotoğrafı özlemişiz. Biz bu fotoğrafın oluşması için hizmeti adil ve adaletli bir şekilde sunmayı dün gerçekleştirdik, bugün devam ediyoruz ve yarında aynı anlayışla devam edeceğiz. Bu hizmetlerin Hekimhan ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.


Bütün birimlerimiz ile birlikte sahada memlekete hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğu anlayışıyla gece gündüz demeden Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için yürüyerek değil, koşarak hizmet edeceğiz. Malatya'nın bu birlik ve beraberliği Türkiye'ye örnek olacak. Bizlere bu fotoğrafı yaşatan Hekimhanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.


Yapılan konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Hekimhan ilçesinin Yukarı Selimli Mahallesi, Deveci, Aşağı Sazlıca, Dumlu (Ayazlı) mahallelerinde yapımı devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hekimhan ilçesine yapmış olduğu ziyaret sırasında ayrıca, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan'dan hizmet vurgusu - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz         
00:20
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı         
00:00
İşte Bakan Koca'nın İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası         
23:56
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı         
23:12
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
22:55
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak         
22:41
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim         
22:40
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı         
22:01
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı         
20:54
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 00:43:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürkan'dan hizmet vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]