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Başkan Gürkan'dan itfaiye ekiplerine ziyaret

29 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Gürkan'dan itfaiye ekiplerine ziyaret, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her işin bir gerekçesi, bir amacı, bir kapsamı olmalıdır. Neye göre yaptığımızın bilinci içerisinde olmalıyız. Malatya'da özellikle sizlerin yapmış olduğu kutsal, özverili ve fedakarlık isteyen yangın yerine ne kadar çabuk giderseniz, o kadar mal ve can kurtarırsınız. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız. Bunu yaparken içtenlik duygusu içerisinde hareket etmemiz gerekir. Meslek içi hazırlanma noktasında sürekli eğitimin olması gerekir. Her zaman göreve gitmeden önce hazırlıklı olunmalıdır. Olay yerine gidildiğinde en iyi şekilde ulaşıp onun çözümü noktasında gayret göstermek gerekir."

İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar ise bünyelerinde bulunan 12 itfaiye aracında kamera sistemi olduğunu belirtti.

Bütün araçlarda kamera sistemi tamamlanırsa haberleşmeyi sistem üzerinden sağlayacaklarını aktaran Acar, "Kamera sistemi sayesinde yangın yerine giderken olay yerini görmüş oluyoruz. 6 tane 110 ihbar hattımız var. İhbarlara gidiş süremizi ilçelerde 15 dakikadan 13 dakikaya indirdik. Merkezde ise 6 dakika içerisinde gidiyoruz. İhbar aldıktan sonra 1 dakika içerisinde personellerimiz buradan çıkış yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Selahattin Gürkan, Malatya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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