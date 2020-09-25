Başkan Gürkan'dan İtfaiye Haftası mesajı - Son Dakika

Başkan Gürkan'dan İtfaiye Haftası mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan İtfaiye Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan'dan İtfaiye Haftası mesajı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan İtfaiye Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İtfaiye çalışanlarının karşılaştıkları olaylar karışışında göstermiş oldukları gayretin her türlü takdirin üstünde olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan mesajında, "Öncelikle tüm itfaiye çalışanlarının İtfaiyecilik Haftası'nı tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatımız her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedirler. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerini ayrıca kutluyorum. Çalışma esasları, gayretleri ve gösterdikleri hassasiyet ile deprem ve yangın mahalline, afetlere, kaza ve boğulma olaylarına anında müdahale etme noktasında olay yerine en kısa zamanda gittiklerini görüyoruz. Müdahale noktasında ve olumlu sonuç alma noktasında itfaiye teşkilatımızın gayreti gerçekten de takdire şayandır. Vatandaşımızın can, mal ve emniyetinin korunması noktasında göstermiş oldukları gayretleri yakından müşahede ediyoruz. Bundan sonraki süreçte daha modern araçlar ile itfaiye teşkilatlarımızı teşekkül ettirip vatandaşımızın hizmetine sunma noktasında hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir. Bu vesileyle tüm İtfaiye çalışanlarını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Daha güzel hizmetleri birlikte yapma dileğiyle Haftalarını bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Başkan Gürkan'dan İtfaiye Haftası mesajı

Selahattin Gürkan, Malatya, İtfaiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan'dan İtfaiye Haftası mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar koronavirüse bağlı ölümler 2 milyona ulaşabilir Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı
BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı         
22:55
Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti Otoyolun kenarında sandalyeye oturup havaya ateş açan sürücünün görüntüleri tepki çekti         
21:41
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı         
20:34
Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu         
16:31
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 00:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürkan'dan İtfaiye Haftası mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei