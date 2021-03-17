Başkan Gürkan'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Gürkan'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti

17.03.2021 18:33
Başkan Gürkan'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanlığına seçilen Mehmet Aydın ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulda Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanlığına seçilen Mehmet Aydın ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bilindiği üzere koronavirüs salgını, bütün sektörlerde olduğu gibi medya sektörünü de olumsuz yönde çok etkiledi. Biz zaman zaman Başkanımızın yanına giderek, sorunlarımızı istişare ederek kendisine aktardık. Kendileri de sağ olsunlar bu dönemde bizlere destek verdiler. En son Başkanımızla istişare ettiğimizde, Malatyalı Gazeteciler için bir Medya Konağı Projesi vardı. Bizlere bunun müjdesini de verdi. Buradan tekrardan kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise göreve seçilen yeni yönetime başarılar dileyerek, "Mehmet Aydın Bey de büyük bir teveccühle Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ne Başkan seçildi. Kendilerini bu anlamda tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci ve televizyoncuları toplumun duyu organları olarak gördüklerini dile getiren Başkan Gürkan, "Nasıl ki insanda bulunan duyu organları insana bir hareket kabiliyeti veriyorsa, toplumdaki hareket kabiliyetinin en önemli ögesi de gazeteciler ve televizyonculardır. Çünkü onlarda toplumun duyu organlarıdır. Ne kadar doğru sesleri alırlarsa, ne kadar doğru şeyleri söylerlerse, ne kadar doğru şeylere dokunurlarsa, ne kadar konuların analizlerini doğru yapılırsa toplumun istikameti de o kadar doğru olur. Bu anlamda da Malatya'daki gazetecilerimiz ve televizyoncularımız olsun görevlerini doğru bir şekilde ifa etme çabası içindeler. Tabii ki onların toplumdaki gördükleri yanlışları bize söylemeleri, o yanlışların giderilmesine veya problemlerin çözülmesine neden olacaktır. Dolayısıyla bizlerde eleştiriyi şu şekilde algılamıyoruz, bu eleştiri oldu, bu yanlıştır, demiyoruz. Aksine bir eleştiri olduğunda sizin veya yönetiminizin bir yanlışı olduğunda veya yanlış bir uygulaması varsa onların daha doğru mecraya gitmesi gerekir. Biz onun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Malatya'daki gazetecilerimiz ve televizyoncularımızın şimdiye kadar yapmış olduğu görevlerde hep bize yol haritası ve yön pusulası olmuşlardır" diye konuştu.

Başkan Gürkan, gazeteciler için de düşünülen Basın Sitesi ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Her derneğe fiziki bir mekan temin etmektense, aynı işeri yapan kuruluşları bir arada toplamak bizim işlerimize de kolaylaştırır. Hem de toplumdaki saygınlıklarını artırır. Çünkü birlikten güç doğar diye düşünüyorum. Biz gazetecilerimizin çalışma koşullarını biliyoruz. Onların sorunlarını da biliyoruz. Ben bu çalışmalarından dolayı Başkanımızın şahsında tüm gazeteci ve televizyoncuları kutluyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Gürkan'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Gürkan'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti

Selahattin Gürkan, Mehmet Aydın, Malatya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti         
19:27
Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi         
19:15
6'ncı kez maskesiz yakalanan vatandaş, 6'ncı kez maskesiz yakalanan vatandaş, "Takmayı unutmuşum" diyerek kendini savundu         
19:05
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Son Dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı Son Dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı         
18:28
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 19:32:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gürkan'dan MGTC'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei