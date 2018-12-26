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Başkan Gürkan'dan Milli Şair Ersoy Mesajı

1 saat önce

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan'dan Milli Şair Ersoy Mesajı, System.String[]
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz, İstiklal Savaşımıza katılıp, ülkesinin bağımsızlığına kavuşması için halkı aydınlatmak görevini seve seve kabul eden, şiirleriyle bu ülkenin gerçek sahiplerine samimiyetle seslenen bir şair olan Mehmet Akif, inancıyla sanatını bir arada tutmuş, toplum tarafından sevilmiş, yakın tarihimizin en önemli şair ve düşünce adamlarından biridir. Mehmet Akif Ersoy, vatan mücadelesine tüm ruhuyla, tüm benliğiyle katılmış, kalemiyle, sözleriyle, şiirleriyle milletimizin hissiyatına tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır. On kıtadan oluşan İstiklal Marşına adeta ruh veren merhum Akif'in bu ölümsüz eseri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da beğenilip, "Milli Marşımız" olarak 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yaşamı ve mücadelesiyle örnek bir kişilik olan Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 82. yılında minnetle anıyor, milli mücadele şehitlerimizi, vatanımıza ve milletimize hizmeti geçenleri hürmetle yad ediyor, büyük Türk şairine yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:02 Kaynak: İHA

Selahattin Gürkan, Battalgazi, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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