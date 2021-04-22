Başkan Gürkan'dan öğrencilere hediye - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konaklarındaki etüt ve eğitim programlarına devam eden bir grup öğrenci, Turizm Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası münasebetiyle Semt Konaklarında öğrenim gören 30 öğrenci için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Radyo ve Gramofon Müzesi, Fotoğraf Müzesi, Buğday Müzesi ve Kültür Evini ziyaret edecek olan öğrenciler gezi öncesinde Başkan Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette Özalper Semt Konağı öğrencileri Başkan Gürkan'a Malatya'nın turizmine ve çocuklara verdiği değerlerden dolayı teşekkür etti.

Çocukların kendilerini bugün ne kadar güzel yetiştirirse geleceğin emin ellerde olacağını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yarının büyükleri olacak ve yarını emanet edeceğimiz çocuklarımızı Turizm Haftası ve ayrıca TBMM'nin açılış yıldönümü olması münasebetiyle kendilerini meclis salonumuzda ağırladık. Çocuk olan kardeşlerimiz yarın bu şehri ve ülkeyi yönetecekler. Yarın meclis sıralarında çocuklarımız oturacak. Dolayısıyla çocuklarımız, bugün ne kadar güzel yetişirse ve geleceği güzel kavrarlarsa, geleceğe mücehhez bilgileri şimdiden ne kadar alırlarsa geleceğimiz o kadar emin kişilerin elinde olmuş olur. Ben inanıyorum ki çocuklarımız kendilerini güzel yetiştirecekler. Hem kendilerine, hem ailelerine, hem milletimize, hem de insanlığımıza barış, huzur, sağlık ve yeni icatlar, keşifler yapılacağına inanıyorum. Çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Turizm Haftalarını kutluyorum" dedi.

Özalper Semt Konağı öğrencilerinden Bengüsu Taşdemir ise ziyaret sırasında Arif Nihat Asya'nın Bayrak Şiirini okudu. Başkan Gürkan ziyarette Özalper Semt Konağı Öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. - MALATYA