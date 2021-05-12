Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile birlikte şehit Ramazan Günaydın ve şehit Semih Özbey'in ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan ve Pelitoğlu, ziyaret ettikleri şehit yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, şehit anne ve babası olmanın gurur verici olduğunu dile getirerek, "Bizlerin rahat etmesi, vatan ve bayrakları için dişinizden-tırnağınızdan artırarak yetiştirmiş olduğunuz evlatlarınız canlarını verdiler. Allah şehadetlerini kabul etsin. Allah sizlere sabırlar versin, evlat acısı gibi acı yoktur. Bu acıya dayanmak ve sabretmekte çok zordur. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman, her konuda yanınızda olma gayret ve çabası içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın babası Mehmet Günaydın ile Astsubay Başçavuş Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Gürkan'a teşekkür etti.