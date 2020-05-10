Başkan Gürkan'dan şehit annelerine ziyaret - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Şehit ailelerinin yanında olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz hadislerinde 'Cennet Annelerin ayakları altındadır' şeklinde ifade etmiştir. Yine şairlerimiz, 'Ana başa taç imiş her derde ilaç imiş, kişi pir olsa da anaya muhtaç imiş' diyerek anneliğin ne kadar kutsal olduğunu vurgulamışlardır. Onun için ana ve baba rızasını almak çok önemlidir. Bu vatan için evlat yetiştirmiş, vatana feda etmiş insanlara biz minnet duyarız ve onların istekleri bizler için bir emirdir. Şehitlerimizi her zaman şükranla yad ediyoruz. Onların yadigarlarının da başımızın üstünde yeri var. Şehit annelerimizin Anneler Günü'nü tekrar tebrik ediyorum."

Gürkan daha sonra şehit annelerine şehit annelerine Kur'an-ı Kerim, bayrak ve çiçek hediye etti.

Şehit anneleri de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter de katıldı.