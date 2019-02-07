Son Dakika Haberleri: Başkan Gürkan'dan Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaret

Başkan Gürkan'dan Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaret

1 saat önce

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Başkan Gürkan'dan Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaret, System.String[]
MALATYA - Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Gürkan, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarını kentin değerleri olarak gördüğünü belirtti.

Şehrin kendi değerleriyle gelişmesi adına gayret sarf ettiklerini anlatan Gürkan, "Atatürkçü Düşünce Derneğinin görüş ve önerileri bizim için manidardır, anlamlıdır. Onların görüş ve önerileri de şehrin yönetimine, kentin yol haritasının oluşmasına önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Millioğulları da ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 31 Mart yerel seçimlerinde Gürkan'a başarılar diledi.

Gürkan, daha sonra Hayrat Vakfı Malatya Şubesini ziyaret ederek, dernek yöneticileriyle buluştu.

Başkan Gürkan, katılımcı belediyeciliğin önemine dikkati çekerek, kenti tüm değerlerle birlikte yönetmek istediklerini ifade etti.

Hayrat Vakfı Malatya Şube Başkanı Murat Ağın ise vakıf faaliyetleri hakkında Gürkan'a bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:39 Kaynak: AA

Battalgazi, Malatya, Güncel
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