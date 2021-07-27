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Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı - Son Dakika

Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı

27.07.2021 16:59

Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı -"Turist turlarının Malatya'yı tercih ettikleri, kaç günlük bir destinasyonla 5 günlükse 5 günlük bir rota oluşturduk. Ayrıca bölgesel anlamda da 3 rota oluşturduk.

Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı

-"Turist turlarının Malatya'yı tercih ettikleri, kaç günlük bir destinasyonla 5 günlükse 5 günlük bir rota oluşturduk. Ayrıca bölgesel anlamda da 3 rota oluşturduk. Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'ı da içerisine alan bölgesel rotalar oluşturduk"

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi kentte sevinçle karşılandığını belirterek, tüm turistlere çağrıda bulundu.

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştiren ve 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Çin'in ev sahipliğinde UNESCO Dünya Miras Komitesinin online toplantısında kalıcı listeye alındı. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi, Malatya protokolü tarafından mutlulukla karşılandı. Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine alınması için önemli çalışmaların altına imza atan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe Höyüğü'nün Malatya'nın kültürü, turizmi, sosyal ve ticari yapısı açısından önemli olduğunu ifade etti. Gürkan, "Malatya olarak çok sevinçliyiz. Aynı zamanda gururluyuz. Yükümlüğümüzün ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bundan sonraki süreçte, buraya gelen insanların rahat ziyaret etmeleri noktasında neler yapabiliriz. Onun çalışmalarını valiliğimizle ve diğer paydaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantep Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesinin Malatya için tarihi bir gün olduğunu ve kentte sevinçle karşılandığını ifade eden Başkan Gürkan, "Malatya için tarihi bir gündür. Dünya kültürel miras listesinde Malatya sınırları içerisinde olan ikinci bir kültürel mirasın da UNESCO tarafından tescil edilmiş olması Malatya açısından çok önemli bir gelişmedir. Sevindirici bir haberdir. Arslantepe'nin de UNESCO kültürel miras listesinde yer alması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu anlamda bu süreçte bize destek olan bize paydaş olan bize her konuda danışmanlık anlamında, müşavirlik anlamında paydaşlık anlamında, gönüldeki sevgileri anlamında gayret göstererek destek veren bütün hemşehrilerimizi, sivil toplum örgütlerini, bütün siyasi teşekkülleri devlet ve kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın kültürel şehir olduğunu ve Arslantepe Höyüğü'nün insanlara tanıtılması gerektiğini vurgulayan Başkan Gürkan, "Malatya kültür şehridir. Bütün insanlığın ortak mirası olan şuanda bulunduğumuz Arslantepe Höyüğü'nün insanlara tanıtılması gerekirdi. Bu alt yapıları hazırladıktan hemen sonra gerekli müracaatları gerçekleştirerek Arslantepe'nin 2014 yılında Dünya Kültürel Miras Listesi'nin aday listesine girmesi temin edildi. Arslantepe'nin yönetim planı yönetim kurulu oluşturulması ve yönetim planının yapılması. Etkileşim alanın ve koruma planın yapılması gerekli dokümantasyon işleri Kültür Turizm Bakanlığımız ve belediyemizin personeli tarafından ortaklaşa yürütülerek bu aşamaya getirildi. Biz 2019'un Ocak ayında bu prosedür işlemlerimizi bitirdik.2020 yılında Arslantepe'nin UNESCO tarafından kültürel miras olarak tescil edilmesi noktasında müracaatımızı gerçekleştirdik. 2020 yılında da pandemi bütün dünyayı kasıp kavurunca bu kurulunda toplanması mümkün olmadı. 2021 yılına teyir edildi. Dün itibariyle yapılan toplantıda Arslantepe Höyüğü Dünya Kültürel Mirasında Türkiye'de 19'uncu ve komitenin 44'üncü toplantısına Malatya'nın plakasına denk gelen 44'üncü toplantısında tescil edildi. Bu anlamda Malatya olarak çok sevinçliyiz. Aynı zamanda gururluyuz. Yükümlüğümüzün ve sorumluluğumuzun idrakında ve farkındayız. Bundan sonraki süreçte buranı insanlık tarihine kazandırılmış olması ve buranın Malatya kültürü, turizmi açısından; Malatya'nın sosyal ve ticari yapısının gelişmesi açısından neler yapılabilir. Buraya gelen insanların rahat ziyaret etmeleri noktasında neler yapılabilir. Onun çalışmalarını valiliğimizle ve diğer paydaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

Malatya'da milyonlarca turist ağırlamak istediklerini belirten Başkan Gürkan, "Biz milyonlarca turstin gelmesini isteriz. Bunlarla ilgili alt yapı çalışmalarımızı iyi bir şekilde götürüyoruz. Ayrıca tur operatörleri yapmış olduğumuz toplantıda ve üniversitemizle ortak olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda 5 turizm kültür rotası oluşturduk. Yani turist turlarının Malatya'yı tercih ettikleri, kaç günlük bir destinasyonla 5 günlükse 5 günlük bir rota oluşturduk. Ayrıca bölgesel anlamda da 3 rota oluşturduk. Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ'ı da içerisine alan bölgesel rotalar oluşturduk" diye konuştu.

Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı
Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı
Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı
Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı

Türkiye, Malatya, Elazığ, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Gürkan'dan turistlere çağrı - Son Dakika


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