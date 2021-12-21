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Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu

21.12.2021 08:54
Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir ile ilgili şube müdürleri eşlik etti.

Malatya trafiğini rahatlatmak için alternatif yollar açma gayreti içerisinde olduklarını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, "Ana arterlerimize alternatif yollar oluşturma gayreti içerisindeyiz. Danişment Gazi Caddemizdeki çalışmalarımız devam ediyor. 25 metre genişliğinde olacak olan bu caddemizde çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı bu caddemizde çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Malatya trafiğini rahatlatmak için Sayın Başkanımızın hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

MALATYA TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Malatya'nın en büyük probleminin ulaşım ve trafik olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Malatya'nın tek aksa hapsedilmiş olması ve Malatya'nın ana caddesi hüviyetindeki Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Kışla Caddesi ve Beyler Deresine kadar devam eden cadde Malatya'nın tek çıkış yoluydu. Özellikle hem kuzeyde hem güneyde alternatif yollar açılması gerekiyordu. Kuzeyde Anayurt Bulvarını hizmete açtık ve yüzde 30-40 oranında ana aksın trafik yükünü aldı. Güney'de ise Danişment Gazi Bulvarı ve daha yukarıda Alp Er Tunga Bulvarı olmak üzere iki alternatif yol açma çalışmalarına başlanıldı. Kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Bu yollarımızın da en kısa sürede açılması ile birlikte ana aksın trafik yükü bayağı azalacaktır. Bu çalışmalarımızın devamında Kuzey Kuşak Yolu – Güney Kuşak Yolu ile birlikte Malatya trafiği rahatlayacaktır. Kamulaştırma çalışmaları sonrasında kamulaştırma bedelleri ilgililerine ödenmiştir. Bu çalışmalarımızın Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarda emeği geçen Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu

Selahattin Gürkan, Kamulaştırma, Malatya, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, Danişment Gazi Bulvarında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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