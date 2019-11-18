Başkan Gürkan, Doğanşehir'de incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek burada devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Gürkan, Doğanşehir'e önemli çalışmalar yapıldığını dile getirerek "Büyükşehir Belediyesi olarak Doğanşehir ilçesinde meydan düzenlemesi, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları olmak üzere birçok çalışmayı ekiplerimiz sürdürmektedir. Altyapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları büyük bir hızla yapılmaktadır" dedi.



Malatya'nın şuan 56 noktasında Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğünün şantiyesinin bulunduğunu belirten Gürkan, "İnşallah Doğanşehir ilçemizi ismine yakışır bir şekilde yeni bir şehir hüviyetine kavuşturma noktasında bütün arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin tamamında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hiçbir yerleşim yerinde altyapısız ve asfaltsız yer bırakmayacağız. Doğanşehir İlçemize ayrıca güzel bir meydan kazandırmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekteler. Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında Doğanşehir ve diğer bütün ilçelerimizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çalışmalarımızı tamamladığımız zaman Doğanşehirli hemşehrilerimiz çok güzle bir meydan ve parka kavuşmuş olacak. Doğanşehir ilçemize hak ettiği hizmetleri kazandıracağız." ifadelerine yer verdi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan çalışmaları yerinde görmek için Doğanşehir ilçesinde olduklarını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'da, ilçelerin tamamında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek "MASKİ altyapı çalışmalarını yaparken, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi de üst yapı çalışmalarını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmekte. İnşallah daha güzel hizmetleri nasip olursa beraberce göreceğiz" dedi.



Doğanşehir ilçesinin ihtiyaç duyduğu park ve meydan çalışmasının büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Koca, "Doğanşehir hak ettiği hizmetleri bir bir kazanıyor. Bu meydan ve park Doğanşehirlilere hayırlı olsun. Bu çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Çalışmalardan dolayı Karşıyaka Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Mahallemizde alt yapı ile asfalt çalışmaları yapıldı. Mahallemiz tertemiz pırıl pırıl bir görünüme kavuştu. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA