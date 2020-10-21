Başkan Gürkan esnafları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, esnafları ziyaret ederek, yol boyunca karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Gürkan, "Yaptığımız çalışmaların sonuçlarını vatandaşlarımız birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Hemşerilerimiz ile bir araya geldiğimiz zaman yapılan yatırımların olumlu yansıması bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü ve Kışla Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. Malatya'ya yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar Başkan Gürkan'a teşekkür ettiler. Başkan Gürkan, Malatya'da yapılan hizmetlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların sonuçlarını vatandaşlarımız ile bir araya gelerek değerlendirmeye çalışıyoruz. Hemşerilerimiz ile bir araya geldiğimiz zaman yapılan yatırımların olumlu yansıması bizleri de mutlu ediyor. Daha önceden de belirttiğimiz gibi Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz. Biz hemşerilerimizle bir olursak, birlik olursak memleketimiz için yaptığımız hizmetleri artırarak devam ettirebiliriz" şeklinde konuştu. - MALATYA