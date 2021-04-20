Başkan Gürkan, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Cemiyet Başkanı Vahap Güner, Yönetim Kurulu üyeleri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrasında göreve seçilen Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulunu cemiyet binasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın cemiyetlerine yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, "Malatya Gazeteciler Cemiyeti 1989 yılında rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın destek ve istekleri üzerine rahmetli Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman önderliğinde 11 arkadaş kurmuştuk. Dönemin koşullarında Malatya'da sadece 3 tane yerel gazete vardı ve İstanbul temsilcilerinden oluşuyordu. O gün itibariyle birlikte kuruduğumuz cemiyetimizde bugün 3 arkadaşımız dışında diğerlerinin bir kısmı başkanımızda dahil olmak üzere vefat ettiler. Rahmetli Turgut Özal'ın Mehmet Buyruk Caddesindeki cemiyetimize tahsisli basın merkezi yapılması planlanan arazimizde o günden bugüne o haliyle kaldı. Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan'ın bu konuyla alakalı bizlere sözleri oldu ancak arsa üzerinde bir takım sorunların olduğunu öğrendik. Bu nedenle Sayın Başkanımızın basın merkezi yapma konusundaki gayretlerinin ve çabalarının neticelenmesini bekliyoruz. Malatya'nın bölge basını olarak bu merkeze ihtiyacı var. Malatya'da ki gazetecilerin bir araya gelmesi konusunda da önemli bir iş olacağına inanıyoruz.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Malatya'da şubeleşmesi konusundaki çalışmalarımızı da son aşamaya getirdik. Ayrıca basın mensupları çok sıkıntıları günler yaşıyor. Gazete, televizyon ve radyolarda çalışanların durumlarının iyi olmadığını biliyoruz. Ramazan ayı içerisinde özellikle çalışanlara yönelik bir destek olursa Başkanımıza basın çalışanları adına teşekkür edeceğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

"Basının birlik ve beraberliğinden yanayız"

Gazetecileri toplumun beş duyu organı olarak kabul ettiklerini söyleyen Başkan Gürkan,"20 Mart'ta yapılan Genel Kurulda Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Vahap Güner seçildi. Bu anlamda Cemiyet Başkanı Vahap Güner ve yol arkadaşlarına hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Gazeteciler bizim için önemli ve anlamlıdır. Biz gazetecileri toplumun beş duyu organı olarak kabul ederiz. Bu duyu organları ne kadar sağlıklı çalışırsa o kadar doğru haber gelir ve doğru haberlerde insanları doğru yola yöneltir. Topluma yayılmış sıkıntıları olan sorunları olan gazetecilerimizin bütün bu sorunların yanında sorumluluklarını da bir tarafa itmemeleri gerektiğini ortaya koymaktadır.

Özellikle rahmetli Haydar Karaduman'ın gazeteci arkadaşlarla ilgili şöyle bir sözü vardı; "Bizim sorunlarımız vardır ama sorumluluklarımız sorunlarımızdan çok daha önemlidir" anlayışı içerisinde gazetecilik yaptıklarını ifade ettiler. Her toplumdaki bireylerin ve her toplum kesiminin sektörel bazda sorunları var. Bu sorunlar söz konusu memleketimizin birliği, beraberliği, dirliği, düzeni, dürüstlüğü ve erdemliğinin yanında dik duruş sağlamak gerekirse diğerleri teferruat hükmüne geçmektedir.

Bizler gazetecilerimize, televizyoncularımıza dün olduğu gibi bugünde yerel ölçekte destek oluyoruz. Ramazan ayı olması münasebetiyle çalışan arkadaşlarımıza destek verme noktasında gerekli çalışmaları ilgili arkadaşlarımız yapıyor. Bu hafta içerisinde netleşecektir diye düşünüyorum. Basın sitesi ile alakalı tahsis edilen arsada tapunun çok kişi adına kayıtlı olduğunu gördük. Konunun çözülmesi için gayret gösteriyoruz ancak bütün bunlar sebepte değildir. Biz bir taraftan da özel idare diye tabir ettiğimiz eski Battalgazi Belediyesi'nin geçici olarak yer aldığı binada şuanda sıfırdan yapımına başladık. İnşallah önümüzdeki yıl tamamıyla bitmiş olur. Bina tamamlandıktan sonra bir bölümünü biz gazeteci arkadaşlarımıza tahsis edebiliriz ancak takdir edilir ki biz Malatya'da yer alan basının birlik ve beraberliğinden yanayız. Hepsinin bir çatı altında toplanıp hem güçlü bir birliktelik olması, hem de sorunlarını bir arada birbirleriyle paylaşmış olmaları hem de memlekete hizmet etme noktasında daha doğru hizmet yapacaklarını da bu şekildeki bir birliktelikle sağlarlar diye düşünüyorum. Benim ricam Malatya'daki gazeteciler olarak birlik ve beraberlik içerisinde olunmasıdır" ifadelerini kullandı. - MALATYA