Başkan Gürkan görev başındaki polislerle bayramlaştı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yol kontrolünde görevli polis memurlarıyla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Elazığ yolu uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gürkan, ziyaret sırasında, güvenlik güçlerinin kutsal bir görev yerine getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz haftanın 7 günü 24 saat görevlerinin başında yorulmadan bıkmadan hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve mutluluğu için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Bu çalışmalarından dolayı bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor kutluyorum. Bu yıl bayramımızı hüzünlü ve buruk bir şekilde kutluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde gelecek bayramları, bayramların lafzına uygun bir şekilde idrak etmeyi Allah bizlere nasip etsin. Ayrıca Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulmünde biran evvel son bulmasını temenni ediyorum. Bu zulmü yapan insanları da kınıyorum."

Gürkan, güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kontroller sırasında evrak denetimine tabi tutulan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Gürkan, kurallara herkesin uyması halinde yaşanan zor sürecin daha kısa zamanda atlatılacağını belirtti.