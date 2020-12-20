Başkan Gürkan, Güney Kuşak Yolu'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya trafiğini rahatlatacak yollardan biri olacak olan Güney Kuşak Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği alanda inceleme yaparak, yetkililerden bilgiler aldı.

Güney Kuşak Yolu'nda yapılan kamulaştırma çalışmalarının Kuzey Kuşak Yolu çalışmalarında da olduğu gibi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını dile getiren Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Ulaşım Daire Başkanımız ve Yol ve Alt Yapı Daire Başkanımızla yapılan çalışmaları yerinde görüp inceliyoruz. Kernek Kentsel Dönüşüm bölgesinde, 50 metrelik Güney Kuşak Yolu açılacak. Beydağı Kentsel dönüşümle ilgili bilindiği gibi uzun zamandan bu yana yılan hikayesine dönen dönüşüm adı koyulmuş ve bir türlü dönüştürülemeyen bir yapıya bürünmüştü. Bizde bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinin kamulaştırılması noktasında yaklaşık 30 milyon TL civarında kamulaştırma bedelini belediyemiz tarafından ödeyerek kamulaştırılmasını gerçekleştirdik. Kamulaştırmayla ilgili müellif firmaya devrederek şu anda 886 konut ve 38 iş yeri olmak üzere 900'ün üzerinde bir bağımsız yapı oluşturuluyor. Bu süreç içerisinde yine TOKİ kapsamı içerisinde mevcut kanalın 50 metrelik yolun alınmasının 600 metrelik kısmının da alınması yine TOKİ tarafından üstlenilerek ihale kapsamında değerlendirilecek. Diğer kısmının da rehabilitasyon noktasında yada kanalın yerinin değiştirilmesi noktasında belediyemiz tarafından çalışmalar DSİ Müdürlüğümüzle birlikte yürütülecek. İnşallah 2022 yılı içerisinde de Güney Kuşak Yolumuz açılacak. 2021 yılında Kuzey Kuşak Yolumuz, 2022 yılında ise Güney Kuşak yolumuz açılır. 2022 yılında aynı zamanda Kuzey Çevre Yolumuzla birlikte Malatya'nın trafik ve Ulaşım noktasında probleminin rahatladığını hep birlikte göreceğiz."