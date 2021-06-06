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Başkan Gürkan, Hekimhan Ak Parti ve MHP İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika

Başkan Gürkan, Hekimhan Ak Parti ve MHP İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

06.06.2021 15:20
Başkan Gürkan, Hekimhan Ak Parti ve MHP İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan İlçesi gezisinde AK Parti Hekimhan ilçe Başkanlığı ve MHP Hekimhan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan İlçesi gezisinde AK Parti Hekimhan ilçe Başkanlığı ve MHP Hekimhan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Hekimhan ilçesinde yapılan hizmet ve yatırımları incelemek için ilçeyi ziyaret eden Başkan Gürkan, AK Parti Hekimhan İlçe Başkanlığı ve MHP Hekimhan İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. İlk olarak AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan ve yönetimini ziyaret eden Başkan Gürkan'a, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel'de eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan, " Selahattin Gürkan Başkanımız Hekimhan'a yaptığı ziyaretler kapsamında partimizi ziyaret etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hekimhan ilçemize Selahattin Gürkan Başkanımız 2020 yılı içerisinde 280 km asfalt yol yaptı. 2021 yılı içerisinde de eksik kalan yerlerimizin çalışmaları inşallah önümüzdeki günlerde başlayacak. Selahattin Gürkan Başkanımız Malatya'mıza ilçemize ve bütün ilçelerimize büyük katkı sağladı. Yapılan hizmetlerin Hekimhan ilçemize ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel ise, " Selahattin Gürkan Başkanımızla birlikte Hekimhan ziyaretimizi yaptık. Başkanımız ilçemize hakim ve güzel çalışmalar yapmaya da devam edecek. Aynı zamanda partimizde ilçeye hakim durumda. Yapılan çalışmaları bizlerde takip ediyoruz. Çalışmaların Hekimhan'a hayırlar getirmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

Birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanının 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna yerelde paydaş olduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Hekimhan İlçemizi AK Parti İlçe Başkanlığı ilçemizi ziyaret ettik. Bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya geldiğinde ve bizlerle görüştüğünde herkese eşit olmamızdan dolayı tebrik etti. Şuanda Malatya'da memnuniyet Türkiye'de en üst seviyededir. Buda halkımızın hizmetleri takdir etmesidir. Biz bu gücümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah zeval vermesin ve memleketimizin başından eksik etmesin. Hasbi, hakkaniyetli, memleket için çalışan ve memlekette de insanları kucaklama noktasında bütüncül olarak hareket edilmesi noktasında bizleri yönlendiren bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlarının herkesi kucaklaması gerektiğini, adil ve adaletli olması gerektiğini ifade edendir. Sayın Cumhurbaşkanımızda 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde her yere gitti, herkesi kucakladı ve o güç, o birliktelik Sayın Cumhurbaşkanımızı belediye başkanlığı döneminde duayen yaptığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önce Başbakanı daha sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 20 yıldır hiç kimseye nasip olmayan bir teveccühle milletin hizmetinde çalışmayı Allah nasip etti. Devam edeceğiz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz var bizim. Memleketimizin vizyon sürecinde bizlerde yerelde Sayın Cumhurbaşkanımızın paydaşı olacağız. Dolayısıyla bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak önümüzde kimse duramaz" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI OLARAK UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Başkan Gürkan, AK Parti Hekimhan İlçe ziyareti sonrasında MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ve yönetimini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, "Selahattin Gürkan Başkanımızın partimizde bizleri ziyaret etmesi bizi gururlandırmıştır, kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak 24 saat Genel Başkanımızın, İl Başkanımız, Milletvekilimizin talimatlarıyla hizmet için varız. Bizim için birlik ve beraberlik önemli. Selahattin Başkan'da bizim için bir değerdir. Hizmetleri bizim için bir şereftir. Kendileri ile biz gurur duyuyoruz. Sayın Başkanımıza ve ekibine minnettarız. Hizmet yükü başkanımızın sırtında Allah yolunu bahtını açık eylesin" dedi.

Cumhur İttifakı ortağı olan Milli Hareketçi Partisi İlçe Teşkilatını ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Gürkan, "Her Hekimhan'a gelişimizde Yılmaz başkanımız hakikaten sıcak karşılama noktasında, çalışma noktalarına bizimle birlikte gelerek ve bize eşlik ederek yapılan çalışmaları inceleme noktasında hep bizim yanımızda oldu. Bu anlamda kendinin şahsına ve Cumhur ittifakımız olan MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Biz Hekimhan'ımızın daha iyi yerlere taşıma noktasında bütün ekibimiz ve mesai arkadaşlarımızla birlikte, buradaki ilçe teşkilatlarımızla birlikte ve STK'larımızla birlikte şehrimizi ve ilçemizi daha iyi yarınlara ulaştırma noktasında gece gündüz demeden, haftanın 7 günü 24 saat demeden 365 gün yoğun bir çalışma içerisinde olacağız.

Geçen yıl burada 300 Km'nin üzerinde asfalt serimi gerçekleştirildi. Bir taraftan Alt yapı Kanalizasyon bir taraftan arıtma bir taraftan çöp arıtma istasyonu, diğer taraftan da su şebekesi ve çevre düzenlemeleri ile ilgili hakikaten yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmaların Hekimhan ilçemize ve Hekimhanlı hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Durmak yok yola devam diyoruz" diye konuştu.

MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, Başkan Gürkan'a ziyaret sonrasında Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Hekimhan, Hisarcık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Gürkan, Hekimhan Ak Parti ve MHP İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika


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