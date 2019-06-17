Başkan Gürkan Hekimhan'da incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk ilçe gezisini Hekimhan'a yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilk ilçe gezisini Hekimhan'a yaptı.



Hekimhan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir ile Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı da ziyaret etti.



Hekimhan AK Parti İlçe teşkilatını da ziyaret eden Başkan Gürkan, ilçe esnaflarını gezip, ilçe halkıyla sohbet etti.



Hekimhan ilçe merkezinde Taşhan'da yapılan muhtarlar toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.



Toplantıda ilk olarak Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir konuştu. Hekimhan ilçesine yapılacak yatırımlar başta olmak üzere var olan sorunların çözümü için toplandıklarını belirten Kaymakam Özdemir, "Bu toplantılar vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde önemli rol oynuyor. Yapılan kamu yatırımlarının hızını artıyor. Yapılacak olanların da takibini güçlendiriyor" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ilk ilçe gezisini Hekimhan'a yaptığını belirten Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise, "Güzel Hekimhanımızın sorunlarını çözmek için bir araya geldik. Var olan sorunları çözmek için var gücümüzle el birliği içerisinde çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bu ilk gezisiyle bizi onure etti. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yaptığı konuşmada, Hekimhan'ın problemlerinin çözümü için çalıştıklarını söyledi.



Hekimhan'ın Malatya için çok önemli bir yer olduğunun altını çizen Başkan Gürkan, "Nasıl bir sorumluluğu üstlendiğimizin bilincindeyiz. Hekimhan'ımızın sorunlarını buraya gelmeden önce analiz etmiştik. Yol, altyapı, çevre düzenleme, temizlik, çevre koruma gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Bizler sorunları aciliyet sırasına göre biran önce çözmek için var gücümüzle çalışmaya başladık. Elimizde Hz. Musa'nın asası gibi bir asa yok. İmkanlarımız ölçüsünde yapmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken de kaliteli iş olmasına hassasiyet gösteriyorum. Gerek kamuda, gerekse 15 yıllık yerel yönetimlerde en büyük hedefim kaliteli iş yapmak oldu. Hep en iyisini yapacağım dedim ve hepsini de yaptım" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından muhtarlar tek tek mahallelerinin sorunlarıyla ilgili bilgiler verdi. Toplantıda Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ Hekimhan'da üretilen alıç sirkesini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hediye etti.



Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilk olarak Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret etti. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı da ziyaret eden Başkanı Gürkan, daha sonra AK Parti ilçe teşkilatını da ziyaret etti.



Hekimhan esnaflarını gezmeyi ihmal etmeyen Başkan Gürkan, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Başkan Gürkan ayrıca, Hekimhan ilçesinin çöplerinin toplandığı alanda da incelemelerde bulundu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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