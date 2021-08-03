Başkan Gürkan Horata Mesire Alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Horata Mesire alanında çalışmalara başladıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde Horata Mesire alanında ekonomik ömrünü tamamlamış olan binaların yenilenmesi ile birlikte mesire alanındaki çalışmalarımızı ise sezon sonu itibariyle yapacağız. Çalışmalar sonrasında Horata Mesire alanını yenilenmiş bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine yeniden açacağız" dedi.

Horata'nın Malatya ile özdeşleştiğini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Horata Malatya ile özdeşleşmiş bir isimdir. Horata vatandaşlarımızın yoğun olarak ilgi gösterdiği güzel bir mekân. Horata Mesire alanı hem havası itibariyle hem de su kaynağından dolayı vatandaşlarımız tarafından tercih edilen piknik alanlarından biri. Mesire alanı içerisinde gerekli düzenlemeler ve yenileme çalışmaları yapılmadığından dolayı sosyal donatı alanları ile alanın genelinde bazı çalışmalar başlattık. Bu yıl Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz proje kapsamında Horata'ya aslına uygun, günümüz şartlarında en iyi hizmeti verecek bir nitelik kazandıracağız. Bu konuda gerekli çalışmaları başlattık. Sosyal Tesislerdeki çalışmalar başlatıldı. Mesire alanında vatandaşlarımız faydalandığı için şu an itibariyle bu alanlarda çalışmalarımızı başlatmadık. Bu alanda gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak Banazılı hemşerilerimize, Malatya'mıza en güzel hizmeti sunacak bir mekan haline getireceğiz. Hizmetlerimizde her zaman yanımızda olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HORATA – HORATA OLACAK

Horata Mesire alanının yıl boyunca açık olmasını istediklerini belirten Bahçebaşı Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak, "Horata'mıza yıllardır hizmet gelmemişti. Sayın Başkanımızdan rica ettik. Horata Mesire alanı 7-8 ay hizmet veriyor. Bunu bütün yıla nasıl yayabiliriz diye Sayın Başkanımızdan yardım istedik. Sayın Başkanımızda bizleri kırmayarak bir proje hazırladılar. Şu anda binamızın inşaatı devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Gerçekten Horata-Horata olacak. Çalışmalardan dolayı Sayın Başkanıma mahallelim adına teşekkür ediyorum" dedi.

YAPILAN AÇIKLAMALAR KONAK HALKINA AİT DEĞİL

Sosyal Medya üzerinden yanlış açıklamaların yapıldığını belirten Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak ise, "Bahçebaşı Mahalle Muhtarımız gerekli açıklamayı yaptı. Bizim üzüldüğümüz sosyal medya üzerinden yapılan bazı açıklamalar var. Yapılan o açıklamalar Konak halkına ait değil. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri biliyoruz. Bu hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.

HİZMETİ ENGELLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUM

Sosyal Medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili olarak da konuşan Başkan Gürkan, "Sosyal Medyada bu alanın betonlaştığı şeklinde çok çirkin bir propaganda yürütülüyor. Hizmeti engellemeye yönelik çalışmalar olduğunu değerlendiriyorum. Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi neticede tabiatı, doğayı korumak gibi bir sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz var. Bu alan Banazıya-Horataya yakışır, yaraşır bir park olacak. Kimsenin bu konu ile ilgili bir şüphesi olmasın. Sosyal Medyada olumsuz paylaşımlar yapanlar bu alandaki çalışmalar tamamlandığı zaman yaptıklarından pişman olacaklar" şeklinde konuştu.