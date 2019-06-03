Son Dakika Haberleri: Başkan Gürkan huzurevini ve sevgi evlerini ziyaret
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Başkan Gürkan huzurevini ve sevgi evlerini ziyaret

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi ile MİAD Sevgi Evlerini ziyaret etti.

Başkan Gürkan huzurevini ve sevgi evlerini ziyaret, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevi ile MİAD Sevgi Evlerini ziyaret etti.

Gürkan'a AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca eşlik etti. Bayram ziyaretlerinde bulunan heyete Huzurevi'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut eşlik ederken, MİAD Sevgi Evlerinde ise Nevzat Algül eşlik etti. Ziyaretler sırasında, Huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenen Başkan Gürkan ayrıca, özel bakım ünitesinde yatan hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Huzurevi ziyaretinin ardından MİAD Sevgi Evlerine geçen heyet burada da MİAD Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:22 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel
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