Son Dakika Haberleri: Başkan Gürkan, içme suyu isale hattında inceleme yaptı
Son Dakika Güncel Başkan Gürkan, içme suyu isale hattında inceleme yaptı

Başkan Gürkan, içme suyu isale hattında inceleme yaptı

7 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte Melekbaba deposundan Alibaba, Karababa ve Karahan depoları arası içme suyu isale hattında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Gürkan, içme suyu isale hattında inceleme yaptı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile birlikte Melekbaba deposundan Alibaba, Karababa ve Karahan depoları arası içme suyu isale hattında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.


MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yoğun bir çalışma sergilendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile diğer birimlerimiz Malatya genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekteler. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Malatya merkez ile Battalgazi arasında içme suyu isale hattının yenilenmesi çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Karşılıklı olarak iki ekibimiz çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmekte. Kısa bir süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın mağdur etmemeyi amaçlamaktayız. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla 40 yıl önce döşenen isale hatlarını yenileyerek su kayıplarının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.


"MASKİ Genel Müdürlüğümüz bütün ilçelerimizde yoğun bir çalışma temposu içerisindedir" diyen Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğümüz 30 ayrı noktada şantiye kurarak Malatya genelinde yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmalar neticesinde Malatya'da susuz ve altyapısı olmayan hiçbir bölgemiz ve mahallemiz kalmayacak. Malatya çağdaş ve modern anlamda hizmet anlayışı ile tanışma noktasında, eksik kalan hizmetlerin halkımıza sunulması noktasında Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında bütün ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çalışmalarımızın Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Yaşar Karataş, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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