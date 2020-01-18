Başkan Gürkan: İçme suyu zammını Nisan'a kadar erteliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gürkan: İçme suyu zammını Nisan'a kadar erteliyoruz - Son Dakika

Başkan Gürkan: İçme suyu zammını Nisan'a kadar erteliyoruz

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ'nin içme suyu için aldığı yüzde 20'lik zam kararını Nisan ayına kadar erteleyeceklerini açıkladı.

Başkan Gürkan: İçme suyu zammını Nisan'a kadar erteliyoruz, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ'nin içme suyu için aldığı yüzde 20'lik zam kararını Nisan ayına kadar erteleyeceklerini açıkladı.


Esenlik Süper Marketleri'nin hediye çekiliş programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada yaptığı açıklamada vatandaşlara içme suyu zammı ile ilgili aldıkları kararı açıkladı. Başkan Gürkan, MASKİ'nin TÜFE/TEFE oranlarına göre Aralık ayında mecburi yapılan yüzde 20'lik zam oranını uygulamayacaklarını açıklayarak, "MASKİ genel kurulunda yarın karar alınacak ve bunu mecliste de onaylayacağız. Nisan ayına kadar eski ücret neyse onla su tahsilatı aynı şekilde devam edecek" dedi.


Başkan Gürkan, ayrıca Ocak ayında zamlı oranın yansıdığı su faturalarındaki tutarın ise önümüzdeki ay faturalarına indirimli olarak yansıyacağını sözlerine ekledi.


"Kurt bulanık havayı sever"


Ortada birçok spekülasyon dolaştığını ve gidişattan rahatsız olanların olduğunu da ifade eden Gürkan, "Kurt bulanık havayı sever ya, bulanık havayı oluşturmamız lazım. Bulanık havada sizleri bizleri istismar edenlere asla müsaade etmeyelim. Biz dik durursak o zaman fitne fesat içimize giremeyecektir. Valimiz ile milletvekillerimiz ile tüm siyasi görüşlerle birlikte Malatya paydası altında belirlediğimiz hedefe kilitlenmemiz gerekiyor. Şehrimizde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
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