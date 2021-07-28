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Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu - Son Dakika

Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu

28.07.2021 18:42

Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu -Gençlere örnek olmak için 17 yaşındaki oğlu ve yeğeni de aşı oldu -Gürkan: "Aşı kampanyalarına ilginin devamı mücadelemize güç katacaktır" AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ikinci doz koronavirüs aşısını Bursa Şehir...

Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu

-Gençlere örnek olmak için 17 yaşındaki oğlu ve yeğeni de aşı oldu

-Gürkan: "Aşı kampanyalarına ilginin devamı mücadelemize güç katacaktır"

BURSA - AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ikinci doz koronavirüs aşısını Bursa Şehir Hastanesi'nde oğlu ve yeğeniyle birlikte vuruldu. aşılama çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Gürkan, sağlıklı günlere ve normal hayata dönebilmemiz için vatandaşların aşı kampanyasına gösterdiği ilginin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İl Başkanı Davut Gürkan, koronavirüs ile savaşın ikinci döneminde dünya genelinde başlatılan aşılama çalışmaları ile yeni bir umut belirdiğini söyledi. Gürkan, "Ülkemiz, hükümetimizin, devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın konu hakkındaki yoğun çalışmaları ve milletimizin aşılama çalışmalarına ilgisiyle süreci başarıyla yürütüyor. Ülkemizde ve özelde Bursa'mızda çalışmalar pek çok gelişmiş ülkeye dahi örnek olacak şekilde sürüyor. Pandeminin başından bu yana sürdürülen tedbir çalışmaları ve yerinde, zamanında alınan kararlarla çok şükür ki bu zor süreci her alanda mümkün olan en az hasarla geçiriyoruz ve mücadelemiz devlet-millet el ele devam ediyor. Alınan sıkı önlemler ve milletimizin kurallara riayetleri ile çok şükür ki geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra bayramı bayram gibi yaşadık, hasret giderdik. Artık yavaş yavaş serbesti günlerine yaklaşıyor, emin adımlarla eski sağlıklı günlerimize kavuşuyoruz." dedi.

Aşı uygulamasının 18 yaş altına kadar indiğini ve gençlerin aşı olma konusunda daha hassas davranmaları gerektiğini ifade eden Davut Gürkan, "17 yaşındaki oğlum ve yeğenim gençlere örnek olabilmek için kendi arzularıyla hastaneye gelerek ilk doz aşılarını vuruldular. Genç kardeşlerimizin bu konuda daha hassas olmalarını tavsiye ediyorum. Son dönemde bu hastalığa yakalanarak yoğun bakımda tedavi gören vatandaşlarımızın yaş ortalaması 17-35 arasında. Bu sebeple tedbir almak hasta olmaktan daha iyi diye düşünüyorum" diye konuştu.

Örnek bir hız ve düzenle devam eden aşılama çalışmalarına vatandaşların alakasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Gürkan, "İnşallah hep birlikte kurallara uymaya devam ederek bu illeti yeneceğiz. Bu süreçte olağanüstü bir çaba sarf ederek çalışmaları yürüten tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaz aylarının, sıcak havaların hepimize getirdiği rehavet ve bazı ülkelerde görülen yeni varyantlarla birlikte yeniden dikkatli olmamız gereken bir döneme girdik. Özellikle bu süreçte, sosyal hayatımızda, iş yaşamımızda, hayatın birçok alanında kısıtlı da olsa normalleşme dönemine girebilmişken aynı zorlukları bir daha yaşamamak için tüm hemşerilerimizin tedbirli olmayı sürdürmelerini rica ediyor ve aşı çalışmalarına gösterdikleri ilginin sürmesini diliyorum. Bu süreçte gerek işverenlerimiz gerek müzisyen ve sanatçılarımız gerekse spor kulübü başkanlarının bu konuda hassasiyet gösterip öncü olmalarını tavsiye ediyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor ve Rabbimden bu zor günlerin son bulmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu
Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu
Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu
Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu

COVIRAN Bereket, Şehir Hastanesi, AK Parti, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Başkan Gürkan ikinci doz aşısını yeğeni ve oğluyla birlikte oldu - Son Dakika


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