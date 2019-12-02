Başkan Gürkan'ın Engelliler Günü mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yayımladığı mesaj ile 3 Aralık dünya Engelliler Günü'nü kutladı.



Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, yayınladığı mesajda, 3 Aralık tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından engelliler ile ilgili farkındalık oluşturmak, yaşam kalitelerini ve standartlarını artırılması amacıyla ilan edildiğini belirtti. Herkesin engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayan Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde hizmet almalarını sağlamayı, becerilerini geliştirmeyi, sosyal hayata uyumlarına ilişkin hizmetleri yapmayı ve istihdamlarına katkıda bulunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık 9 milyonunu engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu rakam düşünüldüğünde, engelli haklarının, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu durumun farkında olarak; şehrimizi engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek için çalışıyoruz. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlıklı yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimiz anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.



Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, her zaman tüm vatandaşları, engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmaya ve sorunlarının giderilmesi yönünde yürütülen çalışmalara destek olmaya davet eden Gürkan, mesajında "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Engelliler Koordinasyon Merkezimiz de engelli vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kursların yanı sıra EKPSS eğitimleri de verilmektedir. Tekerlekli Sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız için Tekerlekli Sandalye Bakım Atölyesi kurduk. Ayrıca, 4 adet engelli minibüsümüz ile de engelli kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Yaptığımız bütün yatırım ve hizmetlerimiz de benzer şekilde engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun bir şekilde düzenlenmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle, 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımızı aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA