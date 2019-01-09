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Başkan Gürkan'ın Gazeteciler Günü Mesajı

2 saat önce

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan'ın Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tarafsız, ilkeli, basın ahlak kurallarına uyan gazetecinin toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemi tartışılmazdır. Gazeteciliğin topluma doğru bilgiyi aktarmada kutsal bir misyonu vardır. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin verdikleri mücadeleyi takdir ile karşılıyoruz. Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da, güçlü demokrasinin teminatıdır. Gelişmiş demokrasilerde medya dördüncü kuvvettir. Bu kuvvetin erkler arasındaki objektif duruşu önemlidir. Bu önemli yerde bulunan, ülkemizin ve Malatya'mızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde yürümesine yardımcı olan şüphesiz ki, çalışan gazetecilerimizdir. Biliyoruz ki günümüz dünyasında yerine göre kalem kılıçtan keskin veya kuş tüyünden yumuşaktır. Birlikte şehrimizin dertleriyle dertlendiğimiz, sevinci ile sevindiğimiz, ortak paydamız Malatya olan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, aile fertleriyle birlikte kazasız, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:24 Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, Gazeteciler Günü, Güncel
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