Son Dakika Haberleri: Başkan Gürkan'ın Yeni Yıl Mesajı

Başkan Gürkan'ın Yeni Yıl Mesajı

40 dakika önce

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan'ın Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gürkan, 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mesajında yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek, "2018 yılını geride bıraktık. Bir yaprak misali ömürden kopan her yıl, yeni bir yılın başlangıcı demektir. Geçen bir yılın nasıl geçtiği önemlidir. Kendimize, ailemize, şehrimize, ülkemize ve insanlığa katabildiklerimizle mutluyuz. Geride bıraktığımız yıl, aynı zamanda yaptıklarımızın muhasebesini görme fırsatını doğurur. Bizler de Battalgazi Belediyesi olarak bereketli bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Katılımcı, Sosyal, Kültürel, Çevre Dostu ve Hizmet Belediyeciliğinde, esas olarak gördüğümüz insan merkezli bakış açımız, şükürler olsun meyvesini verdi. 2018 aynı zamanda Belediyemiz için övgü ve ödüller yılı olarak kayıtlara geçti. Halis niyetlerle başladığımız her işte adeta birimiz bin oldu, bereket doldu. Malatya şehrinin öz kültürü etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz. Bu milletin kime, neden teveccüh gösterdiğini biliyoruz. O yüzden bu şehre, şehrül emini olmaktan onur duyuyoruz. Malatya iyi ve güzel olan her şeye değer. 2019 yılında tüm düşlerimizin gerçekleşmesi dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi temenni ediyorum. Biliyoruz ki; kimlikli bir şehir için birlikte yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Mutlu yıllar" ifadelerini kullandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

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